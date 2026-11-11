El papa León XIV cerró su visita en la misa de Luján: "Hasta siempre, mi querida Argentina"

Terminó la misa en Luján: "Hasta siempre, mi querida Argentina"
El Papa León XIV se mostró emocionado en el cierre de la multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján y agradeció "el cariño" con el que lo recibieron. Termina así una gira histórica de cuatro días.
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León XIV: "Pude ver la riqueza de Argentina en su gente"
De celeste y blanco, el Papa resaltó la solidaridad, la empatía y la alegría de los argentinos en la misa multitudinaria en Luján.
"Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no sólo en su geografía, si no también en su gente, en las plazas en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso", dijo.
Y marcó: "Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, que siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, con tiempo gratuito para conversar entre mate y mate, con la mano tendida para el que la necesita".
El Papa León XIV celebra la misa frente a la Basílica de Luján. Seguila en vivo:
León XIV recorre Luján con el papamovil hasta la Basílica
El Papa saluda a los fieles que están desde anoche esperándolo. Se estima que hay dos millones de personas.
El Papa, camino a Luján para su última actividad en Argentina
A las 10 se espera que el Papa llegue a Luján para efectuar un recorrido en papamóvil a lo largo de la avenida principal antes de presidir la Santa Misa junto a los obispos argentinos. Hay dos millones de personas esperándolo.
Es histórico: miles de fieles pasaron la noche a la intemperie en las inmediaciones de la Basílica de Luján a la espera de la última actividad con la que el Papa cerrará su visita al país en medio de un fuerte operativo policial organizado por la Provincia.
León XIV: "Aún cuando el ser humano se deshumaniza, una pequeña luz sigue brillando"
El Papa les dijo a los internos de Devoto que "en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundo es también un momento particular para poder reiniciar" sus vidas.
Y siguió: "La cárcel puede ser un lugar de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos. Es un lugar en el que hay personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, supieron transformar el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo".
El Papa visita a la cárcel de Devoto
El papa León XIV arribó a las 8 de este miércoles a la cárcel de Villa Devoto en esta capital, para iniciar su recorrido por esa institución dependiente del Servicio Penitenciario Federal.
Dentro del lugar, el Santo Padre estará junto a 72 presos que permanecen en el establecimiento tras el traslado de gran parte de los detenidos al penal de Marcos Paz, en una visita que se extenderá por aproximadamente 30 minutos.
Final épico entre la lluvia y los fuegos artificiales
“Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente, por no saber de ti”, fue la canción que se escuchó sobre el final.
Coreada por los presentes, el papa León XIV se sumó y se lo vio cantando junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.
El final llegó junto a fuegos artificiales, lo que le dio un broche de oro a la jornada. Apenas se apagaron las luces, comenzaron a caer las primeras gotas de un chaparrón veraniego, que pareció aguardar al cierre de la misa para aparecer.
ASÍ FUE EL FINAL DEL ENCUENTRO DEL PAPA LEÓN XIV CON LOS JÓVENES EN CIUDAD DE BUENOS AIRES. pic.twitter.com/XxXFa5PyCt— Real Time (@RealTimeRating) November 11, 2026
El Papa pidió a los jóvenes “permanecer de pie ante los ídolos de este tiempo”
En un emotivo y multitudinario encuentro con jóvenes, León XIV lanzó un fuerte mensaje e instó a los jóvenes a “permanecer de pie ante los ídolos de este tiempo”, durante la misa frente a las nuevas generaciones. “No se arrodillen ante aquellos que no les dan vida, que nada les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, subrayó el Sumo Pontífice ante una multitud en el Monumento a los Españoles.
Asimismo, expresó que en la actualidad “se levantan ídolos que reclaman adoración, éxito a cualquier precio, dinero, apariencia, popularidad o búsqueda del placer. Con tal de conseguir aprobación podemos mentir o humillar en las redes”. Y advirtió que “muchos solo buscan hacer negocios, con la pornografía o la venta de algunas sustancias”.
“Una bienvenida que sólo Argentina puede dar”
El cierre de la misa estuvo acompañado por el canto de la multitud: “Dale León, dale León”, mientras el Papa saludaba visiblemente emocionado, luego de una extensa jornada.
“Una bienvenida que sólo Argentina puede dar”, aseguró el Pontífice, lo que originó una ovación de la multitud, estimada en un millón 300 mil personas, según la organización.
Multitudinario encuentro entre León XIV y la juventud
Es una vigilia junto a los jóvenes que el propio Santo Padre pidió realizar. La actividad se extenderá más allá de las 22. Calculan que hay más de un millón de personas.
La ubicación del evento está dividida en dos grandes ejes: la principal, que es en donde se reúnen la mayoría de los jóvenes; y una parte más alejada, en la que pueden asistir todos aquellos que no poseen entrada para el escenario principal.
El Papa ya está regresando de Córdoba
León XIV se prepara para el encuentro con los jóvenes que tendrá esta tarde en Palermo. Desde temprano, fueron llegando miles de fieles al Monumento de los Españoles. Se prevé que se extienda hasta las 22. Hay un fuerte operativo policial.
León XIV: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”
En un discurso ante obispos, seminaristas, religiosos y agentes pastorales, el Pontífice planteó que la asistencia social debe estar acompañada por el anuncio de Cristo.
"El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello", marcó.
León XIV en la Catedral de Córdoba: “La Iglesia no es un negocio”
El papa León XIV se reunió en la Catedral de Córdoba con seminaristas y religiosos, a quienes les agradeció “por el cariño con el que lo recibieron” y destacó: “Muchos de ustedes estaban con las manos en el aire, quizás para saludarme o para acompañar el canto. Estas son las manos que Jesús está buscando”.
En esa línea señaló: “Fallamos cuando no hacemos el bien, cuando perdemos la paciencia, cuando callamos ante algo que deberíamos afrontar”, por lo que “debemos conservar la humildad para dejarnos corregir”.
Y aseveró: “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG; la Iglesia debe llevar a Jesús y su Evangelio y, si no lo hace, esa es una Iglesia muerta”.
“Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío”, dijo, al citar la convocatoria de Francisco a los jóvenes argentinos.
El papa León XIV recibió un cáliz tallado por cordobeses
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, le obsequió al papa León XIV un cáliz tallado por cordobeses y que reúne las intenciones de miles de ciudadanos de Córdoba y su área metropolitana. El regalo destacó por incorporar la participación directa de la comunidad en su propia elaboración.
La confección de la obra estuvo a cargo del realizador Pablo Falabella. Su trabajo consistió en dar forma a una pieza que va más allá del valor tradicional del arte religioso, al transformarse en un contenedor de la devoción de los habitantes de la región.
Comenzó el operativo del SAME en Palermo para el encuentro del papa León XIV con los jóvenes
El SAME confirmó que este martes al mediodía se dio inicio al operativo de salud para el Encuentro con Jóvenes que realizará hoy por la noche el papa León XIV en Palermo hasta después de las 22.
El Encuentro con Jóvenes fue el único pedido que el Papa le realizó a las autoridades encargadas de la gira por la Argentina con el objetivo de poder conversar con quienes tienen entre sus manos el futuro del mundo.
La apertura de los accesos al público comenzó a las 12, mientras que a las 16 habrá música en vivo y animación con la presentación de Valentino Merlo, Nahuel Penissi y Maggie Cullen, entre otros.
La convocatoria alcanza a jóvenes previamente inscriptos y también al público en general. Para el sector con inscripción se contempla una franja de 15 a 35 años y una distribución en ocho sectores identificados por colores, con acceso mediante QR.
El gesto del papa León XIV en Córdoba: regaló rosarios y se sacó una selfie con dos nenes en el aeropuerto
El papa León XIV protagonizó un cálido e imprevisto momento en el en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella al momento de su arribo, focalizando su atención en los niños y jóvenes que se habían congregado para darle la bienvenida.
Tras cumplir con el saludo protocolar junto a las autoridades, el Santo Padre decidió apartarse momentáneamente del recorrido previsto sobre la alfombra roja para caminar directamente hacia el sector donde aguardaba un grupo de fieles estudiantes.
En un clima de profunda emoción, el Pontífice interactuó afectuosamente con los chicos, a quienes les entregó rosarios bendecidos como presente y posó sonriente para las cámaras.
Ante una multitud en Córdoba, el papa León XIV da su segunda misa en la Argentina
El papa León XIV arribó a las 9.05 a la ciudad de Córdoba, dond emantendrá diversas actividades y oficia una multitudinaria misa, en el marco de la visita que cumple a la Argentina desde el domingo último.
El papa León XIV llegó a Córdoba para su segunda misa
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora recibe al papa León XIV en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, acompañado por el intendente de la ciudad, Daniel Passerini y el arzobispo provincial, cardenal Ángel Sixto Rossi. Se suman también estudiantes y organizaciones de personas con discapacidad.
El papa León XIV llegó a la Catedral Metropolitana para un encuentro con obispos
El Sumo Pontífice homenajeó a Francisco. Fue al rezar frente a una placa en memoria de Jorge Bergoglio, quien ejerció como arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires durante 15 años.
El santo padre cenará con obispos e integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina para cerrar su segundo día en el país.
León XIV volvió a hablar de Francisco en el Palacio San Martín
El papa León XIV encabeza un encuentro interriligioso en el Palacio San Martín, donde planteó que se deben “construir un futuro mejor para todos” ya que “las religiones custodian la dignidad humana”.
Y pidió: “Hagamos nuestra la oración de Francisco”.
El Papa en la UCA: "El acceso al trabajo debe ser un objetivo prioritario"
En la Universidad Católica Argentina (UCA), ante empresarios, sindicalistas y referentes sociales, el Papa León XIV pidió que la economía no pierda de vista a quienes viven de su esfuerzo cotidiano.
El Sumo Pontífice vinculó el desempleo con la exclusión social: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.
Y les advirtió a los empresarios: “Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”. Y sumó: "El trabajo no es un instrumento de conflicto sino que ayuda a construir la realidad social”.
León XIV se reunió con víctimas de abuso
El papa León XIV mantuvo una reunión con cinco víctimas de abusos cometidos por integrantes de instituciones eclesiásticas del país y del clero.
“Escuchó sus palabras, las dolorosas historias que habían vivido y las propuestas para consolidar los caminos de sanación en la Iglesia”, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede a través de su sitio oficial.
León XIV agradeció el encuentro y su testimonio de fe, al tiempo que impartió su bendición. “A ellos, y a través de ellos a las demás víctimas con las que no ha sido posible reunirse, el Papa les ha manifestado su cercanía y su voluntad de reforzar las vías de protección, de bien, de acogida y de acompañamiento en la Iglesia”, indicó Vatican News.
Detuvieron a un joven al intentar vulnerar la seguridad del operativo en Palermo
Las autoridades constataron que el involucrado circulaba a bordo de una moto con patente y credenciales falsas, balizas policiales y varios elementos de comunicación.
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Cómo sigue el día del papa León XIV
Luego de la misa ante más de dos millones de personas en el Monumento de los Españoles, el Papa se prepara para ir a la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. Habrá desde las 16 un encuentro con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales.
Después de eso, quedan dos actividades más: 17.30 una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y la última del día, a las 18.45 la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, junto al Episcopado argentino y los equipos diocesanos.
La misa del papa León XIV en el Monumento a los Españoles, por cadena nacional
En minutos, la primera misa del papa León XIV en la Argentina
El papa León XIV estará dando su primera misa en la Argentina en el Monumento a los Españoles, en Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde lo espera una multitud.
El regalo de Monseñor Lugones al papa León XIV
El papa León XIV recibió una réplica de la Virgen de Nuestra Señora de La Paz, patrona de Lomas de Zamora.
"Bienvenido, Santo Padre, a la diócesis de Lomas de Zamora"
Monseñor Lugones le dio la bienvenida al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione, donde el Sumo Pontífice escucha con emoción las historias de los residentes.
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El papa León XIV pasó por Lomas de Zamora y llegó al Cottolengo Don Orione
El papa León XIV partió a las 8 desde la Nunciatura, pasó por Lomas de Zamora, donde una multitud de lomenses se acercaron a saludarlo al costado de la autopista, y ahora se encuentra en el Cottolengo Don Orione, donde fue recibido por el gobernador, Axel Kicillof.
El papa León XIV: "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía"
El papa León XIV habló en cadena nacional junto al Presidente Javier Milei, ante quien llamó a cuidar la democracia y a rever políticas. "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", enfatizó el Sumo Pontífice.
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Javier Milei y el papa León XIV hablan en cadena nacional desde el Palacio Libertad
El papa León XIV y el presidente Javier Milei se reencontraron en el Palacio Libertad, donde brindarán un mensaje a todo el pueblo argentino, y así darle continuidad a la agenda oficial.
El papa León XIV llegó a Casa Rosada
El papa León XIV fue recibido por el presidente Javier Milei, en Casa Rosada, después de su primera detención en la Plaza San Martín, donde en su traslado y llegada a espacio verde porteño fue ovacionado por miles de fieles que lo veía pasar desde las calles y los balcones.
El papa León XIV se dirige hacia la Casa Rosada
Tras homenajear a General José de San Martín, el papa León XVI y la comitiva papal se encuentra rumbo a Casa Rosada para rencontrarse con el presidente Javier Milei.
El Presidente tiene preparados dos obsequios especiales para el papa León XIV que se los dará en su encuentro oficial en la Casa Rosada durante la visita a nuestro país, en el marco de su gira por América del Sur.
El primero es una medalla conmemorativa de plata con relieve en oro, grabada con el escudo de la República Argentina de un lado y el escudo de El Vaticano del otro, con una inscripción que sella su viaje: "Visita de su Santidad León XIV".
El Papa León XIV llegó a la Plaza San Martín
El papa León XVI llegó a la Plaza San Martín, en pleno centro dela Ciudad de Buenos Aires, para rendir su homenaje al Libertador.
Se trata del primer recorrido desde Aeroparque hacia Plaza San Martín, donde inaugura su actividad oficial en Argentina. Después de tomar trasladarse por la autopista Illia en distintos tramos, lo hizo con la ventanilla baja. Al pasar cerca del barrio 31 (exvilla 31), se oyeron detonaciones de fuegos artificiales para darle la bienvenida a Leon XVI.
El papa León XIV ya está en la Argentina
Pasadas las 16.30, el papa León XIV aterrizó en la pista del Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires En minutos lo recibe el Presidente, Javier Milei.
Javier Milei llegó a Aeroparque para recibir al papa León XIV
El presidente Javier Milei y las autoridades de la Iglesia aguardan este domingo en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery para recibir al papa León XIV.
El Santo Padre partió pasadas las 15.50 desde Montevideo, Uruguay, rumbo a Buenos Aires, en lo que se calcula un vuelo de unos 40 minutos.
Uno de los primeros en llegar a Aeroparque para la llegada del Papa fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, entre otros.
Aerolíneas Argentinas arrancó el operativo de traslado al papa León XIV
Un avión de Aerolíneas Argentinas despegó este mediodía desde Aeroparque con destino a Montevideo para encargarse del traslado del Papa León XIV a la Argentina, dando continuidad a su gira por Sudamérica.
La aeronave encargada del traslado del Sato Padre es un Boeing 737 Max 8 de la aerolínea de bandera nacional, con matricula LV-KKD, conectando la capital uruguaya con el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Con este primer vuelo, Aerolíneas Argentinas empieza a desplegar un operativo aéreo sin precedentes durante la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre este domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.
La operación comprende cinco vuelos entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, para los que se utilizarán aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.
La Ciudad de Buenos Aires se transformará en el epicentro mundial por la visita del papa León XIV, que llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre, y estará el miércoles, lo que implicará la modificación del funcionamiento de los servicios de transporte, médicos; y operativos seguridad.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a continuación, las siete claves que los ciudadanos que se acerquen al barrio porteño de Palermo deben tener en cuenta para ver al sumo pontífice.
¿Cuándo es feriado en la Ciudad?
En la Ciudad es feriado el martes y el lunes es feriado nacional. Son los días en los que se celebra la Misa y el Encuentro con los Jóvenes del Papa León XIV en Palermo.
¿Cómo son los cortes en Avenida Del Libertador?
Avenida Del Libertador se cierra entre el Monumento de los españoles y Olleros. Los vecinos frentistas con sus vehículos pueden entrar a las cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado evitando el vallado y armado de carpas. Luego habrá horarios de ingreso y egreso.
¿Cuáles son las zonas que se cerrarán?
Un perímetro alrededor de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, y otro que abarca el barrio de Palermo. En la zona de la Nunciatura el cierre es entre Avenida Alvear, Cerrito, Avenida del Libertador y Avenida Callao, y en 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear. En Palermo, el perímetro de seguridad abarca Avenida Del Libertador, Ugarteche, Avenida Las Heras, Santa Fe, Avenida Luis María Campos y Virrey del Pino.
¿Y desde cuándo cierran totalmente?
Desde el sábado hasta la tarde del miércoles 11, en el caso de la Nunciatura. Y desde el sábado a la tarde hasta la madrugada del miércoles para la zona de Palermo.
Vivo dentro de una zona de seguridad, ¿cómo hago para entrar y salir?
En los controles de la Policía de la Ciudad, en la entrada y salida de cada zona, hay que presentar alguno de estos documentos: DNI con el domicilio actualizado, una boleta de servicio que coincida con el domicilio, la placa de ingreso que entrega el Gobierno de la Ciudad o, en el caso de turistas, la reserva del hotel o Airbnb.
Y si no tengo actualizado el DNI, ¿cómo hago?
El formulario tiene carácter de declaración jurada y está en: https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web.
La autorización tiene valor aunque no se pueda leer el código QR.
¿Voy a poder entrar y salir con mi auto dentro del perímetro de Palermo?
Si, siempre mediante una identificación. En líneas generales: se restringe la circulación cuando está sucediendo cada evento. Durante el operativo, las personas habilitadas podrán ingresar y salir del perímetro en vehículo, únicamente por los accesos autorizados y en las franjas horarias establecidas.