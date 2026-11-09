lunes 09 de noviembre de 2026
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9 de noviembre de 2026
Día especial.

Monseñor Lugones, al papa León XIV: "Bienvenido, Santo Padre, a la diócesis de Lomas de Zamora"

Monseñor Lugones, el Obispo de Lomas de Zamora, le dio la bienvenida al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.

Monseñor Lugones, el Obispo de Lomas de Zamora, le dio la bienvenida al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.&nbsp;

Monseñor Lugones, el Obispo de Lomas de Zamora, le dio la bienvenida al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. 

El Obispo de Lomas de Zamora, Monseñor Lugones, le dio la bienvenida al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. "Bienvenido a la diócesis de Lomas de Zamora", le expresó.

Asimismo, el Sumo Pontífice recibió una réplica de nuestra señora de La Paz, patrona de Lomas de Zamora.

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El papa Leon XIV arribó minutos antes de las 9 al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde recorrerá el predio y tomará contacto con las cerca de 400 personas con discapacidades que conviven en ese lugar.

El Papa inicia con esta visita su actividad en su segunda jornada en la Argentina, y como parte de la cual oficiará más tarde una misa a partir de las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en la interseccion de las avenuidas Libertador y Sarmiento de esta capital.

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