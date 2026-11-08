domingo 08 de noviembre de 2026
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8 de noviembre de 2026
Serios daños.

Incendio de madrugada: se prendió fuego una casa en Temperley

Ocurrió en Revolución de Temperley y Juncal. El incendio dejó importantes pérdidas y hubo un arduo trabajo de los Bomberos de Lomas.

Dos dotaciones de los Bomberos de Lomas combatieron el incendio.

Dos dotaciones de los Bomberos de Lomas combatieron el incendio.

El domingo empezó de la peor manera para una familia del barrio San José. El siniestro ocurrió este domingo cerca de las 4:20 de la madrugada, en una casa ubicada en el cruce de las calles Revolución de Temperley y Juncal, cerca del límite entre las localidades de Temperley y Banfield.

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Según pudo averiguar La Unión, el lugar afectado fue una vivienda precaria en la que vivía una familia. Por causas que se investigan, la casa se prendió fuego poco antes del amanecer y puso en alerta al barrio.

Operativo tras el incendio

Tras recibir el llamado de emergencia, los Bomberos de Lomas organizaron un operativo de urgencia para combatir las llamas. Intervinieron dos dotaciones y seis efectivos a cargo del Comandante Oscar Scarpitto.

Los bomberos trabajaron durante una hora y media para poder controlar el incendio. Terminaron las tareas de extinción cuando ya había salido el sol. Afortunadamente, no hubo personas heridas, según confirmaron fuentes oficiales a este medio. Sin embargo, las pérdidas fueron importantes.

“Era una vivienda precaria, se quemó casi toda. Vivía una familia. No hubo heridos”, precisaron desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas en diálogo con La Unión. Por el momento, no se determinaron las causas del incendio.

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