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8 de noviembre de 2026
Fuerte.

Migue Granados contó qué se animó a hacer después de la muerte de su mamá

Migue Granados, conductor de Olga, reveló que actitudes de su vida personal y profesional modificó a partir de la partida de su madre.

Migue Granados con su mamá.&nbsp;

Migue Granados con su mamá. 

“Mi mamá falleció hace 10 años, ella me tuvo muy de joven y falleció con 49 años”, comenzó contando Migue Granados al recordar a su madre.

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El conductor también habló de las sensaciones que experimentó ante esa triste situación que le tocó experimentar en su vida. "En ese momento sentí libertad. Me empecé a animar a hacer otros tipos de chistes al aire, que antes no hacía porque ella me estaba mirando”, recordó Migue Granados con total sinceridad.

En ese sentido, Migue Granados mencionó que comenzó a hablar con mayor libertad. “Ya era grande cuando pasó, pero por ejemplo empecé a hablar de marihuana con libertad porque ella ya no me estaba mirando. Tu vieja es tu vieja toda la vida”, reflexionó.

Migue Granados con su mamá, en una vieja postal.

Migue Granados con su mamá, en una vieja postal.

La costumbre de la mamá de Migue Granados

Durante la entrevista, Migue Granados también recordó una costumbre cotidiana de Mariana que hoy cobra otro significado para él. “Mi mamá me llamaba todos los días a la mañana para despertarme porque quería, y no porque era un nene”, recordó el conductor de Olga.

Para cerrar Granados explicó cómo la pérdida de una madre modifica a una persona, sin importar la edad que tenga: "Perder a tu mamá te hace crecer de golpe sin importar la edad que tengas porque perdés a la torre de control de la vida”.

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