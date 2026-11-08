Martita Fort reveló cuánto fue lo máximo que gastó en un mes

Martita Fort, en medio de la polémica.

La influencer Martita Fort, actual participante de MasterChef Celebrity, sorprendió al revelar que llegó a gastar una enorme cifra en dólares en un mes. Este monto se seis cifras lo calculó sin incluir compras extraordinarias, como la adquisición de un nuevo auto.

La hija de Ricardo Fort confesó la impactante cifra durante una entrevista con Mernuel en un programa de streaming y reconoció que se trató de un verdadero despilfarro.

CUÁNTO GASTA POR MES LA HEREDERA DE RICARDO FORT



Marta Fort admitió en un streaming que destina 100.000 dólares por mes a gastos innecesarios. ¿Cuántas cosas podrías comprarte con ese dinero? ¿Te daría miedo quedarte sin plata? pic.twitter.com/uc2BBU04ry — Infobae En Vivo (@infobaenvivo) November 5, 2026 La participante de MasterChef Celebrity intentó esquivar la pregunta sobre sus gastos personales. “Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, adelantó con cierta vergüenza antes de revelar la suma que había gastado en solo 30 días. Ante la insistencia de Mernuel en Fort Night Show, la influencer finalmente confesó: “Seis cifras. 100 mil dólares”.

Martita Fort, de “despilfarro” De todos modos, su compañero se mostró incrédulo y respondió: “De hecho, no te creo. Para mí es más”, convencido de que la cifra podía ser todavía mayor.

Martita Fort aclaró que los 100 mil dólares mensuales correspondían exclusivamente a gastos cotidianos y gustos personales, sin incluir compras extraordinarias. “No cuento el día que me compro un auto. Yo hablo de gastos generales. Solo de pelotudeces, así de despilfarro”, explicó sobre su economía diaria y generó un revuelo en las redes sociales.

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