domingo 08 de noviembre de 2026
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8 de noviembre de 2026
El dinero no es todo.

Martita Fort reveló cuánto fue lo máximo que gastó en un mes

Martita Fort confesó que abultada cifra en dólares desembolsó en solo 30 días, sin incluir compras extraordinarias. “Solo de pelotudeces”, aclaró.

Martita Fort, en medio de la polémica.&nbsp;

Martita Fort, en medio de la polémica. 

La hija de Ricardo Fort confesó la impactante cifra durante una entrevista con Mernuel en un programa de streaming y reconoció que se trató de un verdadero despilfarro.

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La participante de MasterChef Celebrity intentó esquivar la pregunta sobre sus gastos personales. “Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, adelantó con cierta vergüenza antes de revelar la suma que había gastado en solo 30 días. Ante la insistencia de Mernuel en Fort Night Show, la influencer finalmente confesó: “Seis cifras. 100 mil dólares”.

Martita Fort, de “despilfarro”

De todos modos, su compañero se mostró incrédulo y respondió: “De hecho, no te creo. Para mí es más”, convencido de que la cifra podía ser todavía mayor.

Martita Fort aclaró que los 100 mil dólares mensuales correspondían exclusivamente a gastos cotidianos y gustos personales, sin incluir compras extraordinarias.

“No cuento el día que me compro un auto. Yo hablo de gastos generales. Solo de pelotudeces, así de despilfarro”, explicó sobre su economía diaria y generó un revuelo en las redes sociales.

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