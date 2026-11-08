Carmen Barbieri volvió a ser internada: qué problema de salud la mantiene en la clínica

Carmen Barbieri volvió a quedar internada en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano, luego de atravesar nuevos problemas de salud. Su hijo, Federico Bal, confirmó que la conductora tuvo Covid hace una semana y explicó que ahora cursa una infección urinaria.

La información sobre la nueva internación se conoció a través de la periodista Laura Ubfal, quien indicó que la conductora, de 71 años, había ingresado al centro médico el viernes para someterse a distintos estudios.

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En diálogo con Teleshow, Federico Bal se refirió al estado de salud de su mamá y dio detalles del cuadro que motivó su permanencia en la clínica.

“Tuvo también covid hace una semana. Viene de una racha de mier.. pobre”, expresó el actor, quien se encuentra en el exterior.

Además, confirmó que Carmen Barbieri tiene una infección urinaria y que deberá continuar bajo atención médica durante algunos días más. De todos modos, llevó tranquilidad respecto de su evolución: “En unos días le darán el alta”.

El antecedente que había preocupado por la salud de Carmen Barbieri

Esta nueva internación llega después de otro episodio que había obligado a la conductora a suspender sus actividades laborales a fines de octubre.

En aquella oportunidad, Carmen Barbieri se descompensó cuando estaba por subir a un auto para dirigirse a trabajar. El episodio estuvo acompañado por un fuerte mareo, al punto de que aseguró que se le había nublado la vista.

La propia conductora le comunicó lo sucedido a Pampito y explicó por qué no podía presentarse en su programa. “No estoy muy bien, hoy no puedo ir a trabajar, estoy débil, baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo”, le escribió.

También contó que había intentado regresar a su rutina después de ausentarse de su ciclo durante la semana anterior, pero que el esfuerzo había repercutido en su estado físico. “El lunes y martes hice un gran esfuerzo, porque la semana pasada falté a mi programa. Ayer y antes de ayer fui, hice un gran esfuerzo especial y hoy sin fuerzas. Tengo una bronca, tengo un broncoespasmo terrible”, había manifestado.

Ahora, con el diagnóstico de una infección urinaria y el antecedente reciente de Covid, la conductora permanece internada en la Clínica Zabala. Según adelantó su hijo, si continúa evolucionando favorablemente, podría recibir el alta médica en los próximos días.