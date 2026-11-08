Es de Temperley y escribió su primera novela inspirada en la discografía de la cantante Taylor Swift

Con la convicción sobre que "el arte sana" es que Guadalupe Rodríguez (41) de Temperley encontró en la escritura y en la música una forma de escape a un momento complicado de su vida. Hace una semana presentó su primera novela, "La versión Swiftie de los finales felices" basada en parte de la discografía de la cantante Taylor Swift .

Rodríguez vive en el La Perla de Temperley, trabaja en el Centro Atómico Ezeiza, es licenciada en Física Médica y mamá de un nene de 5 años. Toda su vida estuvo más relacionada a las ciencias exactas que al mundo del arte, por lo que presentar una novela parecía algo bastante loco e imposible, pero fue la vida misma que la conectó con el arte de escribir.

"Hace bastante tiempo como tenía esa necesidad de expresarme artísticamente, siempre fui de leer muchas novelas, siempre me inspiraron así historias fuertes de mujeres que se desafiaban a sí mismas y encontré en Taylor a una de ellas", comenzó contando sobre el giro que dio su vida.

La pasión por la cantante de Estados Unidos, comenzó muy paulatinamente porque si bien siempre le gustó su música, fue recién en cuando en 2019 escuchó su álbum "Lover" que no pudo parara de admirarla. "Me encantó ese y de ese momento no paré en loop sin parar. Después ella sacó en la pandemia "Folklore", y fue ahí que me conquistó por completo", detalló sobre su preferencia por los temas de Taylor y como luego fue redescubriendo toda su discografía.

El momento que transitó la vecina de Temperley que la llevó a escribir

Su pasión por la escritura apareció con el propósito de poder plasmar sus sentimientos en medio de un momento difícil que tuvo que atravesar Guadalupe como tantas otras mujeres que pasan por lo mismo. "Recién había sido mamá y fue un momento complicado de transitar para mi", expresó sobre ese momento donde la vida cambia al 100%.

"Comencé a replantearme la vida en general, tuve una crisis existencial de decir, bueno, ¿quién soy yo ahora? Le pasa a muchas de las que decidimos ser mamás. Estaba como muy disconforme con mi carrera, lo que había estudiado, me plateaba su estaba trabajando de algo que me representara y también sentí que el entorno no cumplía con las expectativas, no me entendían así que estaba muy atravesada por la soledad", explicó.

Como muchas mamás transitó una depresión postparto que, después se extendió a una depresión. "Me sentí muy sola y el único consuelo que tenía era Taylor, Taylor Swift, porque ella tiene un mensaje claro en sus canciones sobre que uno tiene que ser honesto y genuino consigo mismo", siguió detallando como esas canciones la conectaban con otras emociones.

Gracias a ese mensaje en las canciones de Swift es que Guadalupe comenzó a escribir y así lo detalló: "Me inspiró a escribir, pero escribir para expresarme, porque me sentía como muy ahogada, la maternidad se me hizo difícil, me sentía en un abismo, como en una una celda, y es muy difícil hablar de eso, de lo que nos pasa a las mujeres en el puerperio".

Lo que comenzó para plasmar sentimientos, se convirtió en una novela

Así fue que cada noche Guada se sentaba frente a una computadora mientras atendía a su nene en la oscuridad. "Recuerdo que me iba al comedor y prendía la notebook y escribía tres páginas, sin importar lo que sea y fue trasladando todo eso que me estaba pasando a un personaje que se llama Sofía Argumedo", compartió.

El personaje de la novela que ya está editada y se pude conseguir en todas las librería es una adolescente de 16 años, que también que se siente sola como le pasaba a la autora, incomprendida. "A Sofía, su familia no la entiende y trata de salir adelante a través del arte, porque ella le gusta pintar, dibujar, se expresa de esa forma y también es Swiftie. Y se emociona de cómo alguien que vive del otro lado del mundo, que tiene un contexto completamente diferente, igual la entiende", expresó.

"La versión Swiftie de los finales felices" es una novela que se basa en aceptarse como cada uno es, en una sociedad donde constantemente hay que "rendir culto a los estereotipos a lo que la gente espera de nosotros", apuntó la escritora y agregó: "Además, tiene aprendizaje porque los personajes de la historia se van rodeando de distintas personas, algunos los entienden, otros no. Aparecen los enfrentamientos con los padres, conflictos familiares, la búsqueda de identidad y el bullying".

Pero, para los fanáticos de Taylor lo más interesante es cada una las cosas que le van pasando a los personajes de la novela, está acompañada por la música de la cantante. "Incorporé mucha discografía basada en lo que me ha sucedido a mi porque cuando tengo una duda existencial me pregunto: ¿qué haría Taylor? O busco la respuesta en sus canciones y ese ejercicio está constantemente presente en la novela", aseguró Guada sobre las "muchas jergas Swiftie".

Mañana, 9 de noviembre se cumplen tres años que Taylor vino por primera vez a la Argentina y que mejor que leer el libro de una de sus fanáticas como es Guadalupe de Temperley. "Para mí es todo una locura, porque yo empecé esta novela justo el 5 de noviembre de 2023, justo en la semana que ella iba a venir. Primero se lo comencé a mostrar a los fans, iba a las ferias Swiftie hasta que Penguin Random House quiso editar la novela", puntualizó y concluyó con que realmente es "un sueño hecho realidad" porque se trata de una de las mayores distribuidoras a nivel mundial de libros y la mayor editorial".

Para comprar el libro hay que entrar al siguiente link: https://www.penguinlibros.com/ar/novelas-juveniles/ o entrar en la cuenta de Instagram de la autora, @guadalupe_rodriguez_escritora