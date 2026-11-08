Papa León XIV en Lomas de Zamora: los cortes de calles y los colectivos que cambian su recorrido

El Papa León XIV ya está en la Argentina.

El Papa León XIV ya está en la Argentina y pasará por distintas partes de Lomas de Zamora durante su camino al Cottolengo Don Orione. Habrá un fuerte operativo de seguridad con varias calles cortadas y cambios en el recorrido de los colectivos.

Según el itinerario oficial, el Sumo Pontífice tendrá que atravesar varias localidades lomenses para llegar hasta la localidad de Claypole, en el partido de Almirante Brown. Por ese motivo, el Ministerio de Seguridad bonaerense realizará un operativo especial en conjunto con la Policía Federal y el Municipio de Lomas.

Para sumarse. Convocan a los vecinos de Lomas a saludar al papa León XIV: los puntos de encuentro

Este lunes desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, habrá importantes restricciones en la circulación vehicular. El área más afectada será el ex Camino Negro, que estará completamente cortado de Puente La Noria hasta Llavallol .

Según se informó oficialmente, habrá un corte total en las siguientes calles:

Camino Presidente Juan Domingo Perón y Avenida Juan XXIII: ambas manos en la totalidad de las trazas.

Ruta Provincial Nº4: ambas manos en el tramo entre Avenida Juan XXIII y la Avenida Antártida Argentina.

Corte peatonal y vehicular desde Puente La Noria hasta la Rotonda de Llavallol.

Ante esta situación, se habilitarán los cruces bajo la autopista y se podrá circular por la colectora. Las vías alternativas serán Camino de la Ribera Sur, Ejército de los Andes, Virgen de Itatí, Marsella, Avenida Martín Rodríguez, Larroque, Avenida Las Heras y Laprida.

Por otro lado, se informó que la circulación peatonal estará restringida dentro de los vallados colocados en toda la traza.

Colectivos que cambiarán su recorrido

La 540, una de las líneas afectadas en Lomas de Zamora.

540

542

548 Santa Marta

164 C

283 B3

318 (todos sus ramales)

405

20

28

101

117 (A y B)

188 G

188 R1

Colectivos que NO tendrán ningún cambio

548 B

550 (U y L)

551

552 (B y C)

553

544 (O, C, P y L)

562 (By C)

564

283 (B1 y B2)

El recorrido del Papa León XIV por Lomas de Zamora

El vehículo oficial del Papa León XIV pasará por Lomas de Zamora.

Según el itinerario previsto, el Papa León XIV saldrá a las 8 de la mañana desde la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires, y continuará por la avenida 9 de Julio, las autopistas 25 de Mayo y Dellepiane, la avenida General Paz y el Puente La Noria.

Luego, ingresará a Lomas de Zamora por el ex Camino Negro, avanzará por Juan XXIII, pasará por la Universidad Nacional de Lomas y seguirá hasta el Cruce de Lomas, en la intersección con Camino de Cintura. Desde allí continuará hacia el barrio Don Orione, en Claypole.

Puntos de encuentro para saludar al Papa León XIV

Los vecinos de Lomas podrán acercarse a saludar al Sumo Pontífice en su paso por el distrito. El vehículo oficial pasará por Villa Fiorito, Ingeniero Budge, Villa Centenario, Villa Albertina, Banfield, Parque Barón, Lomas de Zamora y Llavallol. Habrá puntos de encuentro en las siguientes calles:

Camino Negro y Recondo (Fiorito / Budge)

Camino Negro y Virgen de Itatí (Centenario / Albertina)

Camino Negro y Larroque (Banfield / Santa Marta)

Camino Negro y Colombres (Lomas)

Juan XXIII y Madrid (Parque Barón)

Av. Juan XXIII y Camino de Cintura (Parque Barón)

Antártida Argentina y Camino de Cintura (Llavallol)

Si bien no está confirmado que el Papa pueda asomarse a saludar, desde el Municipio de Lomas invitaron a la comunidad a participar con su mate y la bandera argentina para acompañar su recorrido por Lomas de Zamora. Sugieren acercarse a partir de las 7 de la mañana.