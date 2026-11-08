Malena Narvay y Julieta Poggio, a los besos en un video

La cantante y actriz Malena Narvay lanzó “Morena”, su nueva canción que acaba de estrenarse en las plataformas digitales y no para de sumar reproducciones. La artista comparte las escenas del video del tema con Julieta Poggio y terminan a los besos en parte del clip.

El nuevo lanzamiento audiovisual de la cantante propone una combinación de música, sensualidad y libertad, con una estética colorida y descontracturada.

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Malena Narvay y Julieta Poggio son protagonistas de una producción audiovisual en la que el baile, las miradas y la complicidad ocupan un lugar central.

Ese mismo espíritu se traslada al terreno audiovisual a través del videooficial, coprotagonizado junto a la bailarina y actual participante de MasterChef Celebrity.

El nuevo video despliega un lenguaje de complicidad, color y sensualidad, celebrando la diversidad de matices que pueden convivir en una misma persona.

La nueva etapa de cantante

En esta nueva etapa en la música, Malena Narvay integra sus vivencias previas como el cimiento que le permite habitar su presente con mayor plenitud.

“No siento que esté dejando atrás a la Malena de antes. Al contrario, todo lo que viví me trajo hasta acá. La oscuridad también fue parte del camino, pero hoy tengo ganas de mostrar más luz”, asegura la cantante.