Javier Milei y el papa León XIV habló en cadena nacional desde el Palacio Libertad

Javier Milei y el papa León XIV hablan en cadena nacional desde el Palacio Libertad
El papa León XIV y el presidente Javier Milei se reencontraron en el Palacio Libertad, donde brindarán un mensaje a todo el pueblo argentino, y así darle continuidad a la agenda oficial.
El papa León XVI llegó a Casa Rosada
El papa León XIV fue recibido por el presidente Javier Milei, en Casa Rosada, después de su primera detención en la Plaza San Martín, donde en su traslado y llegada a espacio verde porteño fue ovacionado por miles de fieles que lo veía pasar desde las calles y los balcones.
El papa León XVI se dirige hacia la Casa Rosada
Tras homenajear a General José de San Martín, el papa León XVI y la comitiva papal se encuentra rumbo a Casa Rosada para rencontrarse con el presidente Javier Milei.
El Presidente tiene preparados dos obsequios especiales para el papa León XIV que se los dará en su encuentro oficial en la Casa Rosada durante la visita a nuestro país, en el marco de su gira por América del Sur.
El primero es una medalla conmemorativa de plata con relieve en oro, grabada con el escudo de la República Argentina de un lado y el escudo de El Vaticano del otro, con una inscripción que sella su viaje: "Visita de su Santidad León XIV".
El Papa León XVI llegó a la Plaza San Martín
El papa León XVI llegó a la Plaza San Martín, en pleno centro dela Ciudad de Buenos Aires, para rendir su homenaje al Libertador.
Se trata del primer recorrido desde Aeroparque hacia Plaza San Martín, donde inaugura su actividad oficial en Argentina. Después de tomar trasladarse por la autopista Illia en distintos tramos, lo hizo con la ventanilla baja. Al pasar cerca del barrio 31 (exvilla 31), se oyeron detonaciones de fuegos artificiales para darle la bienvenida a Leon XVI.
El papa León XIV ya está en la Argentina
Pasadas las 16.30, el papa León XIV aterrizó en la pista del Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires En minutos lo recibe el Presidente, Javier Milei.
Javier Milei llegó a Aeroparque para recibir al papa León XIV
El presidente Javier Milei y las autoridades de la Iglesia aguardan este domingo en el sector militar del Aeroparque Jorge Newbery para recibir al papa León XIV.
El Santo Padre partió pasadas las 15.50 desde Montevideo, Uruguay, rumbo a Buenos Aires, en lo que se calcula un vuelo de unos 40 minutos.
Uno de los primeros en llegar a Aeroparque para la llegada del Papa fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, entre otros
Aerolíneas Argentinas arrancó el operativo de traslado al papa León XIV
Un avión de Aerolíneas Argentinas despegó este mediodía desde Aeroparque con destino a Montevideo para encargarse del traslado del Papa León XIV a la Argentina, dando continuidad a su gira por Sudamérica.
La aeronave encargada del traslado del Sato Padre es un Boeing 737 Max 8 de la aerolínea de bandera nacional, con matricula LV-KKD, conectando la capital uruguaya con el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Con este primer vuelo, Aerolíneas Argentinas empieza a desplegar un operativo aéreo sin precedentes durante la visita del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre este domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.
La operación comprende cinco vuelos entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima, para los que se utilizarán aeronaves Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200.
La Ciudad de Buenos Aires se transformará en el epicentro mundial por la visita del papa León XIV, que llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre, y estará el miércoles, lo que implicará la modificación del funcionamiento de los servicios de transporte, médicos; y operativos seguridad.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a continuación, las siete claves que los ciudadanos que se acerquen al barrio porteño de Palermo deben tener en cuenta para ver al sumo pontífice.
¿Cuándo es feriado en la Ciudad?
En la Ciudad es feriado el martes y el lunes es feriado nacional. Son los días en los que se celebra la Misa y el Encuentro con los Jóvenes del Papa León XIV en Palermo.
¿Cómo son los cortes en Avenida Del Libertador?
Avenida Del Libertador se cierra entre el Monumento de los españoles y Olleros. Los vecinos frentistas con sus vehículos pueden entrar a las cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado evitando el vallado y armado de carpas. Luego habrá horarios de ingreso y egreso.
¿Cuáles son las zonas que se cerrarán?
Un perímetro alrededor de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, y otro que abarca el barrio de Palermo. En la zona de la Nunciatura el cierre es entre Avenida Alvear, Cerrito, Avenida del Libertador y Avenida Callao, y en 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear. En Palermo, el perímetro de seguridad abarca Avenida Del Libertador, Ugarteche, Avenida Las Heras, Santa Fe, Avenida Luis María Campos y Virrey del Pino.
¿Y desde cuándo cierran totalmente?
Desde el sábado hasta la tarde del miércoles 11, en el caso de la Nunciatura. Y desde el sábado a la tarde hasta la madrugada del miércoles para la zona de Palermo.
Vivo dentro de una zona de seguridad, ¿cómo hago para entrar y salir?
En los controles de la Policía de la Ciudad, en la entrada y salida de cada zona, hay que presentar alguno de estos documentos: DNI con el domicilio actualizado, una boleta de servicio que coincida con el domicilio, la placa de ingreso que entrega el Gobierno de la Ciudad o, en el caso de turistas, la reserva del hotel o Airbnb.
Y si no tengo actualizado el DNI, ¿cómo hago?
El formulario tiene carácter de declaración jurada y está en: https://www.formulariosgcba.gob.ar/ErVDqZj7DW8G15akpzGl/canal/web.
La autorización tiene valor aunque no se pueda leer el código QR.
¿Voy a poder entrar y salir con mi auto dentro del perímetro de Palermo?
Si, siempre mediante una identificación. En líneas generales: se restringe la circulación cuando está sucediendo cada evento. Durante el operativo, las personas habilitadas podrán ingresar y salir del perímetro en vehículo, únicamente por los accesos autorizados y en las franjas horarias establecidas.