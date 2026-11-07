Vecinos de Lomas de Zamora podrán enviar sus cartas al papa León XIV

Correo Argentino lanzó la iniciativa “Una carta para León XIV ”, una propuesta que invita a vecinos de Lomas de Zamora y de toda la región a hacerle llegar sus mensajes al Papa. La convocatoria está abierta a personas de todas las edades, que podrán compartir saludos, oraciones o palabras de bienvenida al Sumo Pontífice.

En el marco de esta iniciativa, las cartas podrán entregarse de manera gratuita hasta el 13 de noviembre en distintas sucursales de Correo Argentino de la región, entre ellas las de Lomas de Zamora, Temperley, Banfield y Llavallol.

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Los vecinos podrán acercar sus correspondencias a la sucursal de Lomas de Zamora, ubicada en Alem 300, que atiende de lunes a viernes de 10 a 17 y los sábados de 10 a 13. También estarán habilitadas las oficinas de Temperley, en avenida Almirante Brown 3394; Banfield, en avenida Alsina 658; y Llavallol, en Antártida Argentina 1620. Estas tres sucursales funcionan de lunes a viernes de 10 a 17.

Para participar, se deberán respetar algunas indicaciones establecidas por Correo Argentino. Las correspondencias tendrán que pesar como máximo 20 gramos y estar dirigidas a:

Su Santidad el Papa León XIV

Casilla de Correo N.º 4224

Código Postal C1041WBQ.

Además, en el ángulo superior derecho del sobre deberá escribirse la leyenda “Mensaje a León XIV”. No será necesario colocar estampillas, ya que el envío será completamente gratuito. La propuesta también contempla la participación de escuelas, parroquias, comunidades y organizaciones, que podrán presentar en conjunto los mensajes de sus integrantes en cualquiera de las sucursales habilitadas, acompañados de un listado simple con los nombres de los remitentes.

Una vez finalizada la recepción, todas las cartas serán reunidas en la sede central operativa de Correo Argentino para organizar su envío y hacerlas llegar a la Santa Sede. Desde la empresa difundieron, además, un video tutorial en sus redes sociales donde explican paso a paso cómo preparar el sobre, completar los datos del destinatario y entregar la correspondencia.