sábado 07 de noviembre de 2026
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7 de noviembre de 2026
Para crecer.

Empresas y emprendedores de Lomas de Zamora se conectan con bancos para obtener financiamiento

El Municipio organizó un encuentro para promover el acceso a líneas de crédito, servicios financieros y alternativas para fortalecer la producción local.

Más de 50 empresas y emprendedores de Lomas se reunieron con bancos.

Más de 50 empresas y emprendedores de Lomas se reunieron con bancos.

En Lomas de Zamora siguen generando acciones para fortalecer el crecimiento de empresas y emprendedores. En esta oportunidad, el Municipio organizó reuniones junto a diferentes bancos con el objetivo de facilitar el acceso a créditos y financiamiento.

"Soluciones bancarias y financieras para el Sector Productivo" fue una jornada en el Salón Eva Perón del Municipio que reunió a más de 50 empresas y emprendedores junto a 14 entidades bancarias. Los participantes pudieron conocer distintas alternativas de financiamiento, líneas de crédito y servicios financieros, además de intercambiar experiencias y plantear las necesidades de sus actividades.

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Los participantes conocieron distintas alternativas de financiamiento y líneas de crédito.

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"Nos parece una propuesta muy interesante para ayudar a los que queremos e intentamos crecer. En este momento necesitamos una ayuda externa así que esto que están promoviendo es algo productivo", destacó Ezequiel, de Retruco Alfajores, quien agregó: "En el encuentro hablé con dos bancos y en los próximos días nos volvemos a reunir ya que la idea es obtener financiamiento para comprar unas máquinas que me permitan agrandar y diversificar lo que estoy haciendo".

Banco Provincia, Banco Nación, Santander, Columbia, Supervielle, Macro, ICBC y Galicia fueron algunas de las entidades que formaron parte del encuentro. "Somos una empresa que se dedica a la venta y servicio técnico de compresores de aire. Siempre que se hacen este tipo de reuniones son positivas porque nos permite conocer distintos bancos, seguir buscando formas de financiación, seguir creciendo y buscar nuevas alternativas para dar un paso más adelante", indicó Gerardo, de Dibair Compresores, una empresa que funciona en Llavallol.

Las acciones para acompañar a empresas y emprendedores de Lomas

La semana pasada, Lomas de Zamora fue sede del 8° Foro de Comercio Minorista Bonaerense, un evento en el que comerciantes, emprendedores y empresarios pudieron incorporar conocimientos, compartir experiencias y encontrar nuevas perspectivas para potenciar sus negocios.

Este año también se llevó a cabo una Ronda de Negocios con la participación de 240 empresas, pymes y cooperativas que tuvieron la oportunidad de ofrecer sus servicios, concretar operaciones comerciales y sumar nuevos contactos. Organizado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires junto al Municipio de Lomas y el acompañamiento de la Cámara de Comercio, en el encuentro hubo más de 1.370 entrevistas formales de negocios y en muchos casos lograron concretar nuevas ventas.

Otra de las iniciativas destacadas es el programa "Hecho en Lomas", que busca darle identidad, visibilidad y valor a todos los productos y servicios generados por los emprendedores mediante el acceso a consultorías gratuitas para mejorar su producción y participación en campañas de difusión y comercialización.

Y a través de la Escuela de Emprendedores, el Municipio brinda capacitaciones gratuitas sobre las claves para la construcción de una marca e identidad propia, el uso de Instagram y WhatsApp para que sean canales de venta efectivos, estrategias de contenido y publicidad, y cuestiones vinculadas al naming, color, tipografía y tono de marca.

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