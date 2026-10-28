Lomas reúne a comerciantes y empresarios para debatir el futuro de los negocios

Lomas de Zamora será sede del 8° Foro de Comercio Minorista Bonaerense , un evento en el que comerciantes, emprendedores y empresarios podrán incorporar conocimientos, compartir experiencias y encontrar nuevas perspectivas para potenciar sus negocios .

El encuentro se realizará este jueves 29 de octubre, desde las 12, en el Teatro del Municipio ubicado sobre Manuel Castro 262 . Bajo el lema "Negocios conectados, Inteligencia que potencia" , la idea es reunir a los principales referentes del ecosistema comercial para generar conexiones, descubrir nuevas herramientas y tendencias tecnológicas, y fortalecer el crecimiento de las pymes .

El foro tendrá charlas y exposiciones a cargo de invitados especiales. Leandro Petersen , fundador y CEO de TAI, compartirá su experiencia en liderazgo, desarrollo comercial y posicionamiento de marcas. Petersen cuenta con una destacada trayectoria como Director Comercial y de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , desde donde impulsó la expansión internacional y el posicionamiento global de la marca Selección Argentina .

También habrá un panel sobre Inteligencia Artificial a cargo de Damian Roch , fundador de empresas enfocadas en transformación digital e infraestructura de datos; y Elisandro Santos , que cuenta con amplia experiencia en el desarrollo y aplicación de herramientas de IA orientadas a los negocios.

Mientras que Fernando Grasso aportará su mirada sobre el contexto económico y los desafíos que enfrentan las pymes. El licenciado en Economía por la UBA y Magíster en Desarrollo Económico por la UNGS se desempeñó como subsecretario de Industria entre 2015 y 2018 y como secretario de Industria de la Nación hasta 2019.

Con el acompañamiento del Municipio de Lomas, el Foro de Comercio Minorista Bonaerense es organizado por FEBA, CAME, ADIMRA y la Cámara de Comercio de Lomas. Para participar, hay que llenar este formulario.

La Confitería Gallardón de Lomas, protagonista del Foro de Comercio

La emblemática Confitería Gallardón de Lomas será protagonista del Foro de Comercio Minorista. Sus dueños Karina Simonet y Fernando Parrillo darán una charla centrada en su trayectoria y la importancia de construir una marca que logre permanecer y generar vínculos con su comunidad.

La Confitería Gallardón abrió sus puertas en 1957 y sigue manteniendo muchas de las recetas originales que son herencias familiares. Este año hicieron remodelaciones en el local de la calle Piaggio 1079 para seguir mejorando la atención al público.