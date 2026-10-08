jueves 08 de octubre de 2026
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8 de octubre de 2026

La CGT marchó en "defensa de la industria nacional" con duras críticas a Javier Milei

La CGT marchó hacia el ex Ministerio de Industria con un reclamo contundente: "Están destruyendo el sistema productivo nacional".

La CGT prometió dos marchas para octubre.

La CGT prometió dos marchas para octubre.

La CGT marchó hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, en “defensa de la industria nacional” y difundió un duro documento contra la gestión de Javier Milei.

Bajo el lema “las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, la marcha finalizó con discursos de cada uno de los miembros del triunvirato de la conducción: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

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Poco antes del inicio de la marcha, la central obrera publicó un documento en el que aseguró que el Gobierno Nacional lleva adelante un modelo político, económico y social “monitoreado” por el Fondo Monetario Internacional (FMI), “en función de intereses que no son los nuestros”.

“Están destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos”, manifestó la CGT.

El ajuste de Javier Milei

En la misma línea, explicaron que las consecuencias del plan de ajuste implementado por el Gobierno nacional “son claras y están a la vista”, debido a que la situación social es “angustiante” con un aumento notable en la “pobreza y la marginalidad”.

Asimismo, indicaron que “cientos de miles de hogares” sufren, actualmente, “carencias alimentarias severas” y que la mayoría de las familias de clase media mantienen deudas que disparan “graves alarmas en materia de salud mental”.

“Hay jubiladas y jubilados en condiciones de precariedad existencial que no pueden comprar siquiera sus medicamentos; personas con discapacidad sin atención; desfinanciamiento del sistema de salud, del sistema educativo, de la investigación científica, de la obra pública, de la infraestructura vial y del transporte. En definitiva, un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia”, aseguraron.

El jueves próximo, la CGT se sumará a la quinta Marcha federal Universitaria hacia Plaza de Mayo, en la que confluirán con las otras dos CTA y organizaciones estudiantiles, políticas y sociales.

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