Preparan en Lomas un seminario sobre los libros de Julio Cortázar: arrancan en noviembre

Un seminario 100% virtual propone el Círculo Médico de Lomas a través de los talleres que se dictan en la Codic (Comisión de Docencia, Investigación y Cultura) y que apunta a conocer más sobre los textos del escritor Julio Cortázar .

Al frente del seminario que se denomina "Cortázar, las reglas del juego" estará la escritora, docente y psicoanalista, Roxana Palacios, quien desde 2003 coordina los talleres Macedonio Fernández de lectura y escritura creativa del Círculo Médico de Lomas y dicta clases y talleres entre Psicoanálisis y Espiritualidad en el espacio cultural Casa Scherpa, Arte en el Sur.

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La propuesta que se va a poder acceder a través de la plataforma Zoom es para quienes puedan y quieran sumarse los miércoles de noviembre a las 19.30, pero también está la oportunidad de tomar el seminario en los tiempos que tenga cada persona ya que quedará todo grabado.

Palacios comentó que van a abordar dos cuentos de Cortázar por clase y se va a trabajar sobre la forma lúdica de escribir del autor. "Por eso llamamos a estos encuentros 'las reglas del juego' porque vamos hablar sobre el juego literario que hacía de la escritura", explicó la experta que hace más de 20 años que se dedica a dictar cursos y talleres de lecturas literarias.

Se trata de una propuesta totalmente distinta donde se desmarañará lo divertido que era Cortázar a la hora de escribir. "También se va a hacer hincapié en las críticas del autor hacia la sociedad y hacia la cuestión política. Vamos a hacer un recorrido por los distintos contextos sociales y cómo Cortázar se compromete políticamente con su literatura", recalcó la escritora.

Las clases tendrán una duración aproximada de una hora y 15 minutos aproximadamente y contarán con una parte teórica y otra práctica que será la lectura directa de los cuentos.

La inscripción y el formato sincrónico y asincrónico

Para inscribirse, pedir más información y valor del seminario hay que comunicarse a través de los números de WhatsApp 1167824551/1123369360. "Si bien el seminario tiene un costo, pedimos que se comuniquen porque es accesible y hasta contamos con becas para las personas que no puedan acceder al pago, pero que igualmente lo puedan hacer", pidió Palacios.

Otro tema no menor y muy importante es que todos los que se anoten van a poder acceder a un cuadernillo que contiene los cuentos de Cortázar que se van a ver en las clases y los videos grabados para de las clases para los que elijan hacer el seminario de manera asincrónica.

"También se va a armar un grupo de WhatsApp para que en conjunto se compartan lo referente a cada clase, se puedan despejar dudas y charlar sobre la literatura del autor Cortázar", concluyó la escritora.