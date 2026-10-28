Preparan en Lomas un seminario sobre los libros de Julio Cortázar: arrancan en noviembre

Un seminario 100% virtual propone el Círculo Médico de Lomas a través de los talleres que se dictan en la Codic (Comisión de Docencia, Investigación y Cultura) y que apunta a conocer más sobre los textos del escritor Julio Cortázar.
"Cortázar, las reglas del juego" es la propuesta del Círculo Médico de Lomas en el marco de los talleres que dicta la Codic. Aún hay tiempo de anotarse.
Un seminario 100% virtual propone el Círculo Médico de Lomas a través de los talleres que se dictan en la Codic (Comisión de Docencia, Investigación y Cultura) y que apunta a conocer más sobre los textos del escritor Julio Cortázar.
Al frente del seminario que se denomina "Cortázar, las reglas del juego" estará la escritora, docente y psicoanalista, Roxana Palacios, quien desde 2003 coordina los talleres Macedonio Fernández de lectura y escritura creativa del Círculo Médico de Lomas y dicta clases y talleres entre Psicoanálisis y Espiritualidad en el espacio cultural Casa Scherpa, Arte en el Sur.
La propuesta que se va a poder acceder a través de la plataforma Zoom es para quienes puedan y quieran sumarse los miércoles de noviembre a las 19.30, pero también está la oportunidad de tomar el seminario en los tiempos que tenga cada persona ya que quedará todo grabado.
Palacios comentó que van a abordar dos cuentos de Cortázar por clase y se va a trabajar sobre la forma lúdica de escribir del autor. "Por eso llamamos a estos encuentros 'las reglas del juego' porque vamos hablar sobre el juego literario que hacía de la escritura", explicó la experta que hace más de 20 años que se dedica a dictar cursos y talleres de lecturas literarias.
Se trata de una propuesta totalmente distinta donde se desmarañará lo divertido que era Cortázar a la hora de escribir. "También se va a hacer hincapié en las críticas del autor hacia la sociedad y hacia la cuestión política. Vamos a hacer un recorrido por los distintos contextos sociales y cómo Cortázar se compromete políticamente con su literatura", recalcó la escritora.
Las clases tendrán una duración aproximada de una hora y 15 minutos aproximadamente y contarán con una parte teórica y otra práctica que será la lectura directa de los cuentos.
Para inscribirse, pedir más información y valor del seminario hay que comunicarse a través de los números de WhatsApp 1167824551/1123369360. "Si bien el seminario tiene un costo, pedimos que se comuniquen porque es accesible y hasta contamos con becas para las personas que no puedan acceder al pago, pero que igualmente lo puedan hacer", pidió Palacios.
Otro tema no menor y muy importante es que todos los que se anoten van a poder acceder a un cuadernillo que contiene los cuentos de Cortázar que se van a ver en las clases y los videos grabados para de las clases para los que elijan hacer el seminario de manera asincrónica.
"También se va a armar un grupo de WhatsApp para que en conjunto se compartan lo referente a cada clase, se puedan despejar dudas y charlar sobre la literatura del autor Cortázar", concluyó la escritora.