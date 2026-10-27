Lomas de Zamora: los artistas que viajarán al escenario nacional del Pre Cosquín 2027

Durante el último fin de semana se llevaron adelante en Rosario, Salta, Lomas de Zamora y San Martín (Buenos Aires) las instancias locales del Pre Cosquín 2027. En Lomas, hubo gran participación de artistas de todas partes y de vecinos que disfrutaron de las presentaciones.
En todo el país, las distintas sedes continúan el recorrido federal hacia la 55.ª edición del certamen más importante del folklore argentino.
Desde la organización destacaron que de las 13 categorías, ocho tuvieron como ganadores a artistas de Lomas. "Vienen de todos lados. Han venido participantes de Neuquen, Santa Fe y de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires", explicaron.
La iniciativa contó con el respaldo del Municipio de Lomas.
El Teatro Cosmopolitan de Llavallol fue el escenario de la competencia local.
El Pre Cosquín celebrará del 4 al 18 de enero 2027 su histórica 55° edición y, como cada año, lleva su convocatoria a diversas regiones de la Argentina.
Miles de artistas del país se presentan en las sedes oficiales, para mostrar su talento y competir por la oportunidad de estar en la Capital Nacional del Folklore.
La gran novedad artística de este Pre Cosquín es la inclusión en el certamen del rubro Expresión Oral Folklórica. Esta nueva categoría dentro del área de música, abre las puertas del escenario Atahualpa Yupanqui a narradores costumbristas, recitadores, decidores y relatores populares. Un rescate político-cultural de la tradición oral en plena era digital.
Los artistas ganadores del Pre Cosquín 2027, sede Lomas de Zamora
- Conjunto instrumental: La Mecha
- Canción Inédita: Zamba de las luciérnagas
- Solista Vocal: Rocío Aymará y Juan Rubino
- Dúo Vocal: Semilla Santiagueña
- Conjunto vocal: La quijada
- Solista instrumental: Federico Casazza
- Expresión Oral Folklórica: Mario Pérez
- Solista de malambo masculino: Lucas Echevarría
- Solista de malambo femenino: Milagros Piazza
- Conjunto de malambo: Malambras
- Pareja de baile tradicional: Galeano ~ González
- Pareja de baile estilizado: Barrio Geist ~ Díaz
- Conjunto de baile folklórico: La Patriada
La emoción de poder viajar al escenario más folklórico del país.