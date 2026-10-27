martes 27 de octubre de 2026
Escribinos
27 de octubre de 2026
Conflicto.

Banfield: denunció por irregularidades a un taller de heladeras y asegura que se "colgaron" de su electricidad

La vecina que reclama por los ruidos y los olores del establecimiento contó que hizo otra denuncia por una conexión irregular después de detectar cortes de luz en su casa.

La mujer presentó todas las pruebas y espera respuesta de Edesur.

La mujer presentó todas las pruebas y espera respuesta de Edesur.

“Lamentablemente, ayer fui a la comisaría a hacer una nueva denuncia. Esta vez, esta persona, como no se pudo colgar de la luz con una conexión clandestina, lo hizo de mi electricidad. Está usando el servicio que yo pago a Edesur”, manifestó en diálogo con La Unión.

Lee además
La denunciante de Joaquín Levinton. 
Contundente.

La firme decisión de la mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso
Detalles del escándalo entre Joaquín Levinton y Paula. 
Fuerte.

Filtraron una comunicación entre Joaquín Levinton y su denunciante

Según relató, comenzó a sospechar que algo ocurría después de experimentar problemas eléctricos dentro de su casa. Aseguró que los cortes se producían únicamente en su vivienda y que descubrió la presunta irregularidad al bajar la térmica.

“Me di cuenta al bajar la térmica y porque venía con problemas en mi casa de la luz. Se me cortaba la luz solo a mí”, explicó. Sin embargo, la situación quedó en evidencia cuando sus vecinos le compartieron videos relacionados con lo que estaba ocurriendo.

Una de las denuncias de la víctima.

Una de las denuncias de la víctima.

Además, según su relato, al bajar la térmica de su casa dejó de funcionar el portón eléctrico del taller, lo que habría impedido el ingreso de las heladeras.

“Imaginate la impotencia por todo lo que pasamos en mi casa, modifiqué para poder descansar. Pero que me robe electricidad ya es el colmo”, expresó.

Ángela aseguró que las imágenes que recibió la afectaron profundamente. “Me deprimí el día que mis vecinos me pasaron los videos. Lloré un montón de tanta impunidad”, contó.

El reclamo contra el taller por la salud de su hijo

En su testimonio, Ángela volvió a poner el foco en las consecuencias que, según sostiene, tiene esta situación sobre su hijo, que tiene autismo y es sensible a los ruidos y a los olores molestos.

“Yo lucho por la salud de mi hijito, que tiene autismo y es sensible a los ruidos y a los olores molestos. Hace dos años dejó de hacer un tratamiento con cámara por sus bronquios”, señaló.

La mujer afirmó que tuvo que modificar aspectos de su vivienda para intentar descansar y sobrellevar las molestias que denuncia desde hace tiempo.

El conflicto lleva más de un añó.

El conflicto lleva más de un añó.

Ángela también cuestionó la actitud del responsable del establecimiento y aseguró que, antes de avanzar con las denuncias, había intentado resolver el problema mediante el diálogo.

“Yo desde el año pasado estoy aguantando todo esto, porque hablé en buenos términos con él, como vecina. Me dijo: ‘Tranquila, vecina, en seis meses soluciono todo’. Pasó un año y jamás pensó en los vecinos”, relató.

En ese contexto, sostuvo que el responsable del taller no respeta las normas y cuestionó el uso que, según ella, hace del conflicto en las redes sociales. “Usa todo esto que sufrimos a su favor en las redes sociales”, afirmó.

Temas
Seguí leyendo

La firme decisión de la mujer que denunció a Joaquín Levinton por abuso

Filtraron una comunicación entre Joaquín Levinton y su denunciante

Las víctimas de la jauría impulsaron una denuncia colectiva de todos los ataques en fiscalía

Lo denunciaron por robo en Tandil y vinieron a buscarlo a Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los integrantes de la Sociedad de Fomento 824 Sueños del barrio Odisa de Lomas con los  preparativos.
Entrada gratuita.

Así se prepara el Barrio Odisa para el festejo de Halloween

Las más leídas

Te Puede Interesar

El momento especial del ex Banfield con Harry Kane.
Increíble historia.

El día que un ex Banfield le metió un gol a Harry Kane, el ganador del Balón de Oro