Filtraron una comunicación telefónica entre Joaquín Levinton y su denunciante

Revelaron una conversación telefónica que Joaquín Levinton mantuvo con Paula , la mujer que lo denunció por abuso sexual. El contacto data de 2023, cuando la mujer había hecho la primera denuncia contra el músico y la misma terminó archivada por la Justicia.

En la conversación, que pusieron al aire en LAM, se escucha que Joaquín Levinton le pide el Instagram para desbloquearla y le dice: "Lo que sí que vas a tener que en algún momento decirles que yo nunca te hice mal, que no te quiero hacer mal".

"Porque por haber dicho eso yo tuve que poner un abogado para ir a testificar y ahora tengo que hacer todo eso, y yo nunca tuve ni siquiera una pelea con vos, ni la quiero tener. No tengo recuerdo ni de que hayamos tenido mala onda", le dijo el músico. "Mal, yo tampoco", le respondió ella.

"Nunca me peleé jamás con vos", siguió Joaquín Levinton. "No, fue un momento de ira que yo te dije eso y después vos te asustaste y nada que ver, porque yo no me maté ni a una mosca, o sea, nada que ver", le dijo la denunciante.

La supuesta amenaza a Joaquín Levinton

En la conversación se escucha una referencia a una supuesta amenaza que ella le habría hecho en aquel momento a Joaquín Levinton y que, según la propia mujer, no habría sido literal. "Después fue la única y por teléfono, porque personalmente siempre tuve la mejor", remarcó ella en el charla que tuvieron.

"Lo que pasa es que cuando vos me amenazaste...", alcanzó a decir Joaquín Levinton, antes de ser interrumpido por la joven. "Ya sé, pero no te podés asustar, porque yo te diga, ¿nunca te dijo alguien: 'Te voy a matar'?", le planteó ella.

"No, la verdad que no", le respondió el líder de Turf. "Es un decir, no es literal. No sé cómo decir: 'Te quiero tanto que te quiero matar'", explicó la denunciante.

La primera denuncia contra Joaquín Levinton

Más adelante, el diálogo se concentró en la situación judicial. "Lo que es importante para que todo termine, y hasta podemos volver a ser amigos, que es importante que vos vayas a... Cuando te llamen...", dijo él. "A terapia", le respondió ella. "No, a terapia puede ser", agregó Joaquín Levinton.

"Pero todavía la causa sigue porque vos dijiste que tenías miedo", le señaló el músico. "Vas a ver, preguntale al abogado. Y vas a ver que te va a decir que yo di de baja todo", sostuvo ella.

En otro tramo de la llamada, Joaquín Levinton volvió sobre esa cuestión y le pidió que dejara asentado que no tenía miedo de que ella pudiera agredirlo.

"Tenés que aclarar que vos no tenés miedo que yo te haga algo, si yo jamás te voy a hacer nada". "Por eso, no, aparte no recuerdo, no tengo recuerdos de cuando nos peleamos, no tengo, ¿entendés?", respondió ella.

"Estaría piola que para que todo termine y no tengamos ninguno de los dos que hacer nada. Y dejemos todo esto atrás, que vayas y digas que no tenés miedo de nada y que fue un momento, tal vez", siguió el músico.