Néstor Kirchner: a 16 años de su muerte, le harán un homenaje en el Microestadio de Lanús

A 16 años de la muerte de Néstor Kichner, le harán un homenaje en el Microestadio de Lanús.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, homenajeó este martes a Néstor Kirchner, al cumplirse 16 años de su muerte. A través de las redes sociales, reivindicó el legado del expresidente y sostuvo que mantener viva su memoria representa un acto de resistencia frente al contexto actual del país. Este martes por la tarde se hará un homenaje en el Club Lanús.

“Néstor Kirchner vive en el corazón de un pueblo que volvió a creer”, expresó el gobernador bonaerense en una publicación en la red social X.

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En el mismo mensaje, Kicillof señaló que el exmandatario logró transformar la resignación en participación política y devolverle a millones de argentinos la expectativa de construir un futuro más justo.

Además, consideró que, ante las dificultades que atraviesa el país, mantener presente su figura adquiere un significado político particular. En ese sentido, definió el recuerdo de Kirchner como un acto de resistencia.

El homenaje a Néstor Kirchner en Lanús

El aniversario también tendrá un acto en el Microestadio de Lanús, organizado por el peronismo bonaerense. La convocatoria fue impulsada por el intendente local, Julián Álvarez, y el cierre estará a cargo del diputado nacional Máximo Kirchner, referente de La Cámpora.

La actividad está prevista para este martes a las 18. El jefe comunal difundió la invitación en sus redes sociales.

El expresidente falleció el 27 de octubre de 2010, a los 60 años, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en su vivienda de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz. Durante ese mismo año, había sido sometido a dos angioplastias, en febrero y septiembre.