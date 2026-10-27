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27 de octubre de 2026
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La Policía de Brasil investiga si Flávio Bolsonaro cruzó a la Argentina para huir a Estados Unidos

La Policía Federal investiga si Flávio Bolsonaro intentó viajar a Estados Unidos desde Argentina en un avión privado que fue retenido en Iguazú.

La Policía de Brasil cree que Flávio Bolsonaro cruzó a la Argentina para huir a Estados Unidos.

La Policía de Brasil cree que Flávio Bolsonaro cruzó a la Argentina para huir a Estados Unidos.

La Policía Federal de Brasil investigó si el ex candidato a la presidencia y actual senador por el Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, intentó viajar desde la Argentina a los Estados Unidos en un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A., que partió anoche desde Aeroparque y aterrizó antes de la medianoche en Puerto Iguazú.

Según indicaron fuentes aeroportuarias a la Agencia Noticias Argentinas, el avión, que había partido desde Buenos Aires a las 22.15 y tocado pista a las 23.45 en la ciudad fronteriza con Brasil, tenía previsto despegar a la madrugada rumbo a Estados Unidos, pero aún se encontraba retenido en la estación aérea misionera debido a una serie de “controles adicionales”.

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Las fuentes señalaron que, según el polan de vuelo presentado, el avión debía despegar con cuatro pasajeros, más los dos pilotos y una tripulante de cabina hacia el país del norte, pero surgieron algunos problemas con la identidad de los viajeros, por lo que se solicitaron informes complementarios a los fines de autorizar la salida del vuelo.

Migraciones informó que "no hay registros" del ingreso de Flávio Bolsonaro

La Dirección Nacional de Migraciones afirma que “no hay registros” del ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina, según el comunicado que difundió el organismo y que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”, inicia el breve texto.

En esa línea, continúa: “A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación”.

“Finalmente, se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, finaliza.

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