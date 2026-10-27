La Policía de Brasil investiga si Flávio Bolsonaro cruzó a la Argentina para huir a Estados Unidos

La Policía de Brasil cree que Flávio Bolsonaro cruzó a la Argentina para huir a Estados Unidos.

La Policía Federal de Brasil investigó si el ex candidato a la presidencia y actual senador por el Partido Liberal, Flávio Bolsonaro , intentó viajar desde la Argentina a los Estados Unidos en un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A., que partió anoche desde Aeroparque y aterrizó antes de la medianoche en Puerto Iguazú.

Según indicaron fuentes aeroportuarias a la Agencia Noticias Argentinas, el avión, que había partido desde Buenos Aires a las 22.15 y tocado pista a las 23.45 en la ciudad fronteriza con Brasil , tenía previsto despegar a la madrugada rumbo a Estados Unidos, pero aún se encontraba retenido en la estación aérea misionera debido a una serie de “controles adicionales”.

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Las fuentes señalaron que, según el polan de vuelo presentado, el avión debía despegar con cuatro pasajeros, más los dos pilotos y una tripulante de cabina hacia el país del norte, pero surgieron algunos problemas con la identidad de los viajeros, por lo que se solicitaron informes complementarios a los fines de autorizar la salida del vuelo.

Las sospechas, surgidas a partir de una investigación de la Policía brasilera, eran que uno de esos pasajeros iba a ser Flávio Bolsonaro , sobre quien pesaba una prohibición para salir del país , según publicó hoy el diario O`Globo.

Migraciones informó que "no hay registros" del ingreso de Flávio Bolsonaro

La Dirección Nacional de Migraciones afirma que “no hay registros” del ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina, según el comunicado que difundió el organismo y que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

“La Dirección Nacional de Migraciones no registra ingreso alguno de Flávio Bolsonaro a la República Argentina”, inicia el breve texto.

En esa línea, continúa: “A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación”.

“Finalmente, se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”, finaliza.