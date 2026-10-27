Lanús saca cuentas: qué necesita para asegurarse jugar los playoffs

Lanús está a solo un pasito de meterse en los playoffs del Torneo Clausura y dar pelea por el título de la temporada 2026. El repunte de las últimas fechas colocó al equipo que dirige Mauricio Pellegrino en una inmejorable chance en la zona A. Y este fin de semana podría asegurar su lugar dentro de los ocho mejores.

El empate en el Clásico del Sur frente a Banfield. sumado a las derrotas de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata, mantuvo al Granate en el 5º puesto, con 24 puntos. Pero, respecto al 9º que es el Ciclón hay seis unidades, las mismas que restan por disputarse.

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Números. La mala racha que intentará cortar Banfield en el Clásico del Sur ante Lanús

Con un punto más Lanús logrará su cometido, pero cuenta con una ventaja. Es que jugará después que San Lorenzo y en caso de que el equipo de Rubén Insúa no le gane a Vélez Sarsfield saldrá a enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza con la clasificación en el bolsillo. El partido en el Nuevo Gasómetro se jugará el sábado (19.15), mientras que en la Fortaleza será el domingo (20.45).

Sin embargo, los orientados por Mauricio Pellegrino buscarán quedar entre los primeros cuatro de la tabla para asegurarse la localía en el arranque de los playoffs. Sin posibilidades de alcanzar al líder Instituto de Córdoba (32), el objetivo máximo será arrebatarles posiciones a Vélez Sarsfield, Boca Juniors y Defensa y Justicia (todos con 27). Por debajo del Granate figuran Newell’s (21), Gimnasia y Esgrima de Mendoza (20) e Independiente (19).

Lanús quiere cumplir con los dos objetivos.

Después de un inicio de segundo semestre con altibajos, Lanús se reacomodó y suma siete fechas invicto (con cinco victorias). Ese colchón de puntos lo fueron subiendo a puestos altos de la tabla que intentará reafirmar en el sprint final. En la última fecha visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

De jugar los playoffs, Lanús tendrá que cortar con una racha negativa que incluye tres eliminaciones directas en primera instancia: Torneo Apertura 2025 con Boca Juniors (0-0 y 2-4 en penales); Torneo Clausura 2025 ante Tigre (0-1) y Torneo Apertura 2026 contra Argentinos Juniors (0-2).

Lanús quiere jugar copas en 2027

Además, se ubicó en puestos de clasificación a copas internacionales -hoy Copa Sudamericana- al totalizar 48 puntos, al igual que Belgrano de Córdoba que por ser campeón del Torneo Apertura está en fase de grupos de Copa Libertadores.

En esa carrera, deberá contener a Defensa y Justicia (46), Estudiantes de La Plata (45) -finalista de la presente edición de la Copa Libertadores-, Independiente y Barracas Central (ambos con 43). El resto deberá aguardar a que se liberen cupos con el campeón del Torneo Clausura y la Copa Argentina.