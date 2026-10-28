Alumnos y docentes de Lomas en una jornada para fortalecer la enseñanza del cooperativismo

La enseñanza del cooperativismo en las escuelas será el eje de un encuentro que se realizará este miércoles 28 de octubre, en Lomas de Zamora . Bajo el título "cooperar: una forma de crecer", la Comisión de Asociados del Banco Credicoop , filial 49, convoca a docentes, estudiantes, cooperativistas y a toda la comunidad.

La actividad tendrá lugar a las 18 en la sede de la entidad financiera, ubicada en Laprida 444 , desde las 18. Quienes asistan podrán compartir experiencias y reflexionar sobre los valores de la solidaridad, la participación democrática y el trabajo colectivo.

La propuesta busca abrir debate sobre cómo se enseña el cooperativismo en las escuelas, qué contenidos se trabajan y de qué manera se promueven valores como la ayuda mutua, la participación y el compromiso colectivo.

Desde la organización destacaron que la cooperación no se limita a los contenidos curriculares, sino que también, sin que también se construye a través de las prácticas cotidianas en las aulas y en los proyectos escolares. "Cooperar no es solamente un contenido que se enseña, sino también una práctica que se aprende y se construye colectivamente", señalaron desde la Comisión de Asociados.

Tres instituciones compartirán sus experiencias en Lomas

El encuentro contará con representantes de la Comunidad Educativa Creciendo Juntos, de Moreno; la Escuela Popular Latinoamérica, de Burzaco, sostenida por la Asociación de Educación y Cultura (ADEC); y el Instituto Lomas de Zamora, de Temperley. Compartirán sus experiencias vinculadas con la educación de la gestión social, la participación comunitaria y la gestión democrática, con el objetivo de intercambiar prácticas y pensar estrategias para fortalecer la enseñanza del cooperativismo.

La Comunidad Educativa Creciendo Juntos promueve la participación de familias, docentes y estudiantes en la construcción colectiva de la escuela. Por su parte, la Escuela Popular Latinoamérica cuenta con una trayectoria vinculada con la educación comunitaria y la identidad latinoamericana, mientras que el Instituto Lomas desarrolla una propuesta educativa bajo el formato de cooperativa de enseñanza.

La charla será coordinada por Damián Fau, integrante de la Comisión de Asociados del Banco Credicoop, filial 49. "Porque aprender a cooperar también es aprender a construir una sociedad más solidaria, participativa y democrática", expresaron.