Claudio Gabis y un show "histórico" en Lomas: "Tuvieron que agregar sillas en los pasillos"

El guitarrista Claudio Gabis, uno de los fundadores de Manal , se presentó este lunes en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora junto a La Cofradía del Blues. El show gratuito reunió a distintas generaciones para recorrer clásicos del rock argentino y conocer las historias detrás de canciones emblemáticas.

El show incluyó temas de Manal, La Pesada del Rock y la etapa solista de Gabis, además de obras de otros referentes como Pappo y Los Gatos. La presentación también tuvo un componente narrativo: el músico compartió anécdotas y explicó el contexto en el que surgieron distintas canciones.

¿Qué tul? Mauro Icardi habría tenido un affaire con La Chabona

Frans Banfield, bajista y cantante de La Cofradía del Blues, destacó la convocatoria y "la emoción que generó" el encuentro. Según relató, "el teatro estuvo colmado, hubo espectadores en los pasillos y algunas personas no pudieron ingresar por falta de espacio".

El show incluyó temas de Manal, La Pesada del Rock y la etapa solista de Gabis, además de obras de otros referentes como Pappo y Los Gatos.

Frans describió la presentación como una experiencia que reunió a jóvenes, adultos y familias. También resaltó la participación del baterista Juan Rodríguez, reconocido por su paso por Sui Generis y Polifemo.

El músico de La Cofradía del Blues forma parte de la gira de Gabis en 10 de los 35 conciertos previstos.

La presentación en Lomas se enmarcó en el recorrido artístico con el que Gabis celebra sus 50 años de trayectoria.

Claudio Gabis, cinco décadas de música

La presentación en Lomas se enmarcó en el recorrido artístico con el que Gabis celebra sus 50 años de trayectoria, mediante conciertos, charlas y clínicas en distintas ciudades.

Guitarrista, compositor y docente, Gabis fue una figura clave en los comienzos del rock argentino como integrante de Manal, grupo considerado uno de los pilares del género. También participó de La Pesada del Rock y colaboró en numerosas producciones, entre ellas Vida, el álbum debut de Sui Generis.

A lo largo de su carrera intervino en más de un centenar de discos y trabajó con artistas de Argentina, Brasil y España, como Charly García, Fito Páez, León Gieco, Andrés Calamaro, Joaquín Sabina y Ney Matogrosso.

Desde 1989 reside en Madrid, donde desarrolla actividades artísticas y educativas. Entre 1999 y 2003 dirigió la Escuela de Música Creativa de esa ciudad.

Su trayectoria también fue reconocida por la revista Rolling Stone Argentina, que lo ubicó entre los cinco mejores guitarristas argentinos de su especialidad.