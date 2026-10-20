Lomas: una leyenda del blues nacional tocará gratis en el Teatro del Municipio

Una leyenda del blues nacional tocará gratis en el Teatro del Municipio.

El ex Manal Claudio Gabis se presentará junto a La Cofradía del Blues el lunes 26 de octubre en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora . El espectáculo, de entrada gratis, comenzará a las 21 en la sala ubicada en Manuel Castro 262.

La propuesta invita a disfrutar de clásicos del blues y del rock en vivo, con un repertorio que repasa distintos momentos de la carrera de Gabis y su participación en producciones musicales fundamentales.

Lomas será parte de la Noche de los Telos: los tres hoteles que se sumaron

Claudio Gabis está transitando sus 50 años de música con conciertos, charlas y clínicas en distintas ciudades del país, acompañado por destacados músicos de cada región.

En Lomas, Claudio interpretará clásicos de Manal, canciones propias y obras de Pappo, Los Gatos y otros artistas fundamentales, mientras comparte en primera persona las historias detrás de esas canciones y los momentos que dieron origen al Movimiento de Rock Nacional.

Cada presentación será una oportunidad para escuchar a uno de los protagonistas de esa historia, descubrir anécdotas inéditas y vivir de cerca el legado de un músico imprescindible.

En Lomas, Claudio interpretará clásicos de Manal, canciones propias y obras de Pappo, Los Gatos y otros artistas fundamentales.

Larga vida al blues

Guitarrista, compositor y pedagogo, Claudio Gabis es uno de los fundadores Argentina y del movimiento de rock en pionero del Blues cantado en castellano. Fue miembro de Manal, grupo considerado pilar fundacional del rock en ese país, y posteriormente de La Pesada del Rock, con la cual grabó dos álbumes en solitario y varios como músico invitado, entre ellos Vida, el primero de Sui Generis.

A lo largo de su carrera participó en más de un centenar de discos. Desde 1989 está radicado en Madrid, donde desarrolla intensa actividad artística y docente. Fue director de la Escuela de Música Creativa de 1999 a 2003 y ha colaborado con AIE, SGAE, AECID y otras instituciones educativas y culturales de España.

A lo largo de su carrera, Gabis trabajó con artistas argentinos, brasileños y españoles, entre ellos Charly García, Fito Paez, Joaquín Sabina, León Gieco, Andres Calamaro, Pedro Guerra, Luz Casal, Ariel Rot y Ney Matogrosso.

De acuerdo a un listado confeccionado por la publicación Rolling Stone de Argentina, Gabis se encuentra entre los cinco mejores guitarristas argentinos en su especialidad.

De acuerdo a un listado de la revista Rolling Stone de Argentina, Gabis se encuentra entre los cinco mejores guitarristas argentinos en su especialidad.

Cómo reservar entradas para Claudio Gabis en Lomas

Para asistir al show en el Teatro del Municipio, es necesario realizar una reserva a través de la página web del Municipio de Lomas de Zamora. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al sitio web oficial del Municipio.

Buscar la opción “Comunidad Lomas”, ubicada en la esquina superior derecha.

Registrarse y completar los datos solicitados.

Esperar el correo electrónico de confirmación.

Las puertas del teatro se abrirán 15 minutos antes del horario anunciado. La ubicación dentro de la sala será por orden de llegada, por lo que se recomienda llegar con puntualidad.