La impactante historia paranormal de Analía Franchín con los pitufos: "Tuvieron que exorcizar mi casa"

Analía Franchín sorprendió a sus compañeros del programa A la Barbarossa cuando contó que padeció una experiencia paranormal cuando era muy chica porque fue perseguida por mucho tiempo por los pitufos que se le aparecían en su habitación para asustarla y reveló que su familia tuvo que acudir a la religión para salvarla.

La panelista tomó la palabra después de que se comentara el testimonio de Elina Costantini en PH (Telefe), donde aseguró que se contactó con figuras religiosas y hasta con el Diablo . En ese contexto, Analía Franchín tomó la palabra para contar su historia con Los Pitufos y aseguró que también siente una conexión particular con Dios.

"Yo les voy a decir algo. Yo también hablo con Dios . Yo siento que tuve una relación o sea, tengo un vínculo directo con Dios", comenzó contando en el programa que sale todas las mañanas por la pantalla de Telefe .

El momento más impactante fue cuando recordó el miedo que atravesó durante su infancia cuando le aparecían Los Pitufos y hasta reveló que su familia llegó a recurrir a distintas instituciones religiosas para intentar encontrar una solución al problema que sólo le aquejaba a ella.

"Yo sé que uno lo puede tomar para la chacota, pero yo lo pasé muy mal de chiquita cuando se aparecieron los Pitufos", dijo y las miradas descreídas de sus compañeros se evidenciaron.

Fue la madre de Franchín quien buscó ayuda en distintas iglesias y que la situación llegó a tal punto que, según describió, tuvieron que realizar un exorcismo en su casa. Además, recordó las consecuencias que aquel temor tuvo en su vida cotidiana.

"Que mi madre en paz descanse, ustedes lo saben todo lo que tuvieron que hacer. Vinieron de la Iglesia de la Candelaria, vinieron de la Iglesia Evangélica de la calle Mercedes. Vinieron los Testigos de Jehová, vinieron un montón, tuvieron que exorcizar mi casa. Yo a la noche, chicos, de verdad les digo, o sea, yo pasé horror. Yo me hacía pis en la cama hasta los 8 años, pero yo sentía que los Pitufos estaban, que se sentaban en mi cama", afirmó mientras los otros panelistas le consultaron si había consultado con médicos.

Pero, lejos de considerar que tal vez fue un miedo de la niñez, como le dijeron sus compañeros, Franchín fue firme y hasta recalcó que incluso con el paso de los años, mantiene la certeza sobre lo que recuerda. "Hoy, a punto de cumplir 54 años, no digo: 'Ah, es a mí me pasó porque era chica'. Yo te lo juro por Dios, que eso que yo viví hoy te lo vuelvo a decir que fue real", afirmó convencida de su relato.

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