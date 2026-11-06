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6 de noviembre de 2026
Tragedia.

Conmoción en Lomas de Zamora: un hombre se descompensó y murió en la terminal de La Noria

Ocurrió este viernes por la mañana dentro del playón de salida de colectivos. Le hicieron maniobras de RCP, pero no pudieron salvar su vida.

La tragedia ocurrió en la terminal de ómnibus de La Noria.

La tragedia ocurrió en la terminal de ómnibus de La Noria.

El viernes comenzó con una trágica noticia. Según testigos, un señor se descompensó este viernes por la mañana dentro de la terminal de colectivos lindera a Puente La Noria, en la localidad de Villa Fiorito.

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La víctima estaba en la parada del colectivo 21 junto a sus familiares, de acuerdo a lo relatado por personas del lugar. Tras sufrir una descompensación, cayó al suelo y varias personas empezaron a rodearlo para asistirlo.

Tragedia en Lomas

Conmoción en Lomas de Zamora por la muerte de un hombre en La Noria.

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Minutos después, llegó al lugar una ambulancia para asistir al hombre. Al ver que no tenía signos vitales, durante varios minutos le practicaron ejercicios de reanimación cardiopulmonar (RCP) dentro de la misma terminal.

Lamentablemente, no pudieron salvar su vida. El hombre falleció en el lugar, ante la conmoción de varios pasajeros. Enseguida se hizo presente la Policía de la jurisdicción y tapó el cuerpo, a la espera de la llegada de las autoridades a la terminal de Puente La Noria.

Según informaron fuentes policiales a La Unión, la víctima tenía 58 años y la causa de muerte habría sido un paro cardiorrespiratorio. Por el momento, no trascendieron más datos sobre su identidad ni las causas de esta descompensación.

El caso quedó caratulado como "averiguación de causales de muerte" y se espera la autopsia de la víctima para tener más certezas de lo que le ocurrió en La Noria, según precisaron las fuentes consultadas por este medio.

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