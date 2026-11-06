Papa León XIV, en Argentina: qué artistas tocan en la Ciudad, Córdoba, Claypole y Luján

Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo y Jorge Rojas son algunos de los artistas que participarán de las celebraciones previstas durante la visita del papa León XIV a la Argentina , entre el domingo y el miércoles. La programación incluye figuras de la música, coros y bailarines.

Según informó la organización, el despliegue artístico que acompañará las actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján.

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El lunes en la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, a las 9 de la mañana, cantará Abel Pintos junto al Coro de la institución ubicada en Almirante Brown.

También el lunes, en la previa y misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, será el turno de Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei. En la misma jornada, en el encuentro con el mundo del trabajo, Ciudad de Buenos Aires, a las 16, cantará A gustín Day.

Mientras que el martes a las 10 en la Misa en Córdoba saldrán a escena José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.

Encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, Ciudad de Buenos Aires, el martes a las 20:15, tendrá la conducción de Sofi Martínez y Nacho Girón. Además actuarán Banuev, Ensamble de Bailarines, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

El miércoles será el turno de la vigilia y misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján y se presentarán Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.