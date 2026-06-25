Más de 100 alumnos de un colegio de Lomas se capacitaron en RCP

Estudiantes de 14 y 15 años del Instituto Técnico Dr. Emilio Lamarca, de Lomas de Zamora, participaron de una jornada de capacitación teórico-práctica en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, una iniciativa destinada a brindar herramientas fundamentales para actuar ante situaciones de emergencia.
El director del Instituto, Romeo Francisco Javier, resaltó este tipo de propuestas para la formación integral de los estudiantes: "Saber RCP hace la diferencia entre la vida y la muerte". "Creemos firmemente que la escuela técnica no solo forma profesionales sino también, sino también ciudadanos comprometidos y preparados para cuidar al otro", enfatizó.
La actividad estuvo dirigida a los alumnos de tercer año, divisiones A y B, junto a docentes referentes de la institución. Durante la jornada, profesionales de la salud explicaron los principales conceptos vinculados a la atención de emergencias y guiaron a los estudiantes en la práctica de las maniobras esenciales de reanimación.
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Más de100 alumnos de un colegio de Lomas de Zamora se capacitaron en RCP.
Capacitaciones en colegios de Lomas
Desde la institución agradecieron especialmente al equipo médico que estuvo a cargo de la capacitación por "su paciencia y claridad", así como también a las autoridades municipales. La iniciativa fue posible gracias a una articulación institucional entre el establecimiento educativo y el Municipio de Lomas de Zamora.
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Más de 100 estudiantes del Instituto Técnico Dr. Emilio Lamarca de Parque Barón participaron de una jornada de capacitación teórico-práctica RCP.