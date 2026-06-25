Más de 100 alumnos de un colegio de Lomas se capacitaron en RCP

Más de100 alumnos de un colegio de Lomas de Zamora se capacitaron en RCP. Más de100 alumnos de un colegio de Lomas de Zamora se capacitaron en RCP.

Estudiantes de 14 y 15 años del Instituto Técnico Dr. Emilio Lamarca, de Lomas de Zamora, participaron de una jornada de capacitación teórico-práctica en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, una iniciativa destinada a brindar herramientas fundamentales para actuar ante situaciones de emergencia.

El director del Instituto, Romeo Francisco Javier, resaltó este tipo de propuestas para la formación integral de los estudiantes: "Saber RCP hace la diferencia entre la vida y la muerte". "Creemos firmemente que la escuela técnica no solo forma profesionales sino también, sino también ciudadanos comprometidos y preparados para cuidar al otro", enfatizó.

La actividad estuvo dirigida a los alumnos de tercer año, divisiones A y B, junto a docentes referentes de la institución. Durante la jornada, profesionales de la salud explicaron los principales conceptos vinculados a la atención de emergencias y guiaron a los estudiantes en la práctica de las maniobras esenciales de reanimación.

colegio de Lomas se capacitaron en RCP 1 Más de100 alumnos de un colegio de Lomas de Zamora se capacitaron en RCP.

Capacitaciones en colegios de Lomas Desde la institución agradecieron especialmente al equipo médico que estuvo a cargo de la capacitación por "su paciencia y claridad", así como también a las autoridades municipales. La iniciativa fue posible gracias a una articulación institucional entre el establecimiento educativo y el Municipio de Lomas de Zamora. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Instituto Tecnico Dr. Lamarca (@instituto_lamarca) Más de 100 estudiantes del Instituto Técnico Dr. Emilio Lamarca de Parque Barón participaron de una jornada de capacitación teórico-práctica RCP.

Compartí esta nota en redes sociales:







