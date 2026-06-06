Aprender a salvar vidas: Lomas tendrá un nuevo curso gratuito de RCP

Para que cada vez más vecinos de Lomas de Zamora aprendan las técnicas que salvan vidas, el Municipio realizará una nueva capacitación de RCP gratuita y abierta a la comunidad.

El curso se llevará cabo el sábado 4 de julio, a las 10, en el Teatro del Municipio ubicado sobre la calle Manuel Castro 262 . La primera parte estará enfocada en las claves para detectar una situación de paro cardiorrespiratorio que puede ocurrir en la calle, el hogar, el lugar de trabajo o en el transporte público.

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Después, los vecinos harán prácticas con maniquíes para aprender las técnicas de RCP que requieren de entre 100 y 120 compresiones torácicas por minuto para que el cuerpo de la persona que perdió la conciencia, el pulso y la respiración siga bombeando la sangre que transporta oxígeno.

Estos conocimientos son fundamentales porque pueden salvar una vida en pocos minutos. Para participar en la capacitación, los vecinos tienen que llenar este formulario con sus datos.

Recorren los barrios de Lomas para dar cursos de RCP

El Municipio lanzó el ciclo RCP en Comunidad con el propósito de multiplicar los conocimientos en los barrios. Durante mayo hubo cursos gratuitos para vecinos en el CGM Turdera, CGM Lamadrid, CGM Banfield y CGM Centenario.

Por su parte, en el Teatro del Municipio capacitaron a más de 500 trabajadores para fortalecer el cuidado de la comunidad. El curso estuvo a cargo del equipo de emergentólogos de la Secretaría de Salud.

El 70% de los paros cardiorrespiratorios suceden por fuera del ámbito hospitalario y son situaciones que se dan con mucha frecuencia en la vía pública. Por eso, es importante que haya personas capacitadas para actuar en los primeros minutos ya que eso aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia.