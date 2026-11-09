El papa León XIV y Axel Kicillof intercambiaron regalos durante la visita al Cottolengo Don Orione.

El papa León XIV y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intercambiaron regalos hoy en el marco de la visita del Sumo Pontífice al Cottolengo Don Orione, donde viven personas con discapacidad.

Al llegar a esa institución ubicada en el conurbano bonaerense el Papa fue recibido por el gobernador bonaerense y su esposa Soledad Quereilhac, y decenas de personas que estaban emocionados con la presencia del papa León XIV.

Axel Kicillof le entregó un mate al Papa y una medalla tallada con la imagen del corazón de Don Orione que fue realizado en la carpintería del Polo Industrial del penal de Lisandro Olmos

El papa León XIV fue recibido en el Cottolengo Don Orione por Axel Kicillof, quien le dio, ente otras cosas, un mate. Además, el sumo pontífice les dejó un regalo al gobernador de la provincia de Buenos Aires y a su esposa. pic.twitter.com/yUx3W2bAK4 — Corta (@somoscorta) November 9, 2026 Ante la mirada de miles de fieles emocionados por la presencia del papa León XIV, el Sumo Pontífice le entregó a Axel Kicillof un obsequio al gobernador bonaerense.

Posteriormente, el papa León XIV saludó a la comitiva que acompañaba al gobernador bonaerense y las autoridades del pequeño Cottolengo que alberga a 400 personas con discapacidad.

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