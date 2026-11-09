lunes 09 de noviembre de 2026
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9 de noviembre de 2026
El encuentro.

El papa León XIV y Axel Kicillof intercambiaron regalos durante la visita al Cottolengo Don Orione

Axel Kicillof le entregó un mate y una medalla tallada con la imagen del corazón de Don Orione al Papa León XIV durante su visita al Cottolengo.

El papa León XIV y Axel Kicillof intercambiaron regalos durante la visita al Cottolengo Don Orione.

El papa León XIV y Axel Kicillof intercambiaron regalos durante la visita al Cottolengo Don Orione.

El papa León XIV y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intercambiaron regalos hoy en el marco de la visita del Sumo Pontífice al Cottolengo Don Orione, donde viven personas con discapacidad.

Al llegar a esa institución ubicada en el conurbano bonaerense el Papa fue recibido por el gobernador bonaerense y su esposa Soledad Quereilhac, y decenas de personas que estaban emocionados con la presencia del papa León XIV.

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Ante la mirada de miles de fieles emocionados por la presencia del papa León XIV, el Sumo Pontífice le entregó a Axel Kicillof un obsequio al gobernador bonaerense.

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