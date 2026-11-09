Detuvieron a "Pompón", un peligroso sicario narco que operaba en Llavallol

Detuvieron a “Pompón” , un peligroso sicario narco señalado como la mano derecha y ejecutor del “Peruano Marvin” , poderoso narcotraficante prófugo que operaba en la localidad de Llavallol . Lo acusan por dos crímenes.

El detenido es Dylan Benjamín Fernández, un joven de 23 años que tenía pedido de captura activa nacional e internacional, con una notificación roja de Interpol. Lo acusaban de cuatro crímenes , entre ellos el homicidio de Braian Bellido, ejecutado de un disparo por sicarios en la localidad de Burzaco, y el asesinato de Jonathan Estigarribia Godoy, durante un ajuste narco en Canning.

Prisión preventiva. Confirmaron que seguirá detenida la joven que era lider de una banda narco que operaba en Llavallol

Allanamientos. Era líder de una banda narco que operaba en Llavallol: la detuvieron junto a su cómplice

Además, a “Pompón” se le imputa la comercialización de estupefacientes en la localidad de Llavallol y en la zona de Barrio Lindo, en Almirante Brown.

Días atrás, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires había ofrecido una recompensa de entre $1.500.000 y $3.000.000 para quien aportara información que permitiera encontrar a "Pompón". La Policía Bonaerense logró localizarlo en las últimas horas.

El sicario narco detenido. Habían ofrecido recompensa por él.

La detención de "Pompón"

Los investigadores sabían que el prófugo se había alejado de Llavallol y sus demás zonas de influencia. La clave para encontrarlo fue el secuestro de un celular días atrás durante un allanamiento: el teléfono contenía fotos de “Pompón” frente a una casa junto a su madre.

La información obtenida apuntaba a que la parea del prófugo iba a visitarlo a una casa en la zona de Máximo Paz, en Cañuelas, junto a su pequeño hijo. “Pompón” no podía estar lejos de su familia y eso lo terminó delatando. A partir de ese dato, montaron un operativo de vigilancia encubierta y realizaron un allanamiento para detenerlo.

El sicario narco no se resistió, pese a que estaba armado. Los policías le incautaron una pistola calibre 40 y cuatro celulares que serán peritados. Tanto él como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

El momento de la detención.

Un vecino de Llavallol, prófugo

Tras la detención de “Pompón”, continúa prófugo el peligroso Kevin Henderson Valderrama Acosta, conocido como “Peruano Marvin”, quien tenía domicilio en Villa Celina, partido de La Matanza.

Además, sigue la búsqueda de Joel David Rodríguez, alias “Topo”, un vecino de Llavallol que sería uno de los autores materiales del asesinato narco de Braian Bellido. Su último domicilio registrado fue en Sastre al 700, según precisó el Ministerio de Seguridad bonaerense.