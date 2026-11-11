Dolor en el fútbol argentino y en Banfield: murió Carlos Babignton

Una triste noticia sacudió este miércoles al fútbol argentino. A los 77 años, falleció Carlos Babignton , un recordado exfubtolista y entrenador de Huracán, con pasado en la Selección Argentina , y que también dejó un gran recuerdo en Banfield : como entrenador, comandó el equipo que logró el ascenso a Primera División en la temporada 92-93.

Babignton fue un destacado mediocampista, talentoso como pocos, que brilló en el Globo entre la década del 60 y 70, siendo una de las grandes figuras del equipo que se coronó campeón del Metropolitano en 1973. También jugó en Alemania, Estados Unidos y Colombia.

En la Selección Argentina , también tuvo su paso: el mediocampista integró el plantel que disputó el Mundial de 1974 , donde disputó cinco partidos y marcó un gol. Sus números en la Albiceleste son los siguientes: 13 partidos y dos goles.

Después de su etapa como futbolista, que se cerró en 1983, Babignton se lanzó como entrenador y uno de sus primeros grandes logros los consiguió en Banfield , donde es recordado con mucho cariño por los hinchas.

Babignton comandó a un Banfield histórico.

El mediocampista inició su camino en Platense en 1986 y después lo continuó en Huracán, su segunda casa, donde consiguió su primer ascenso a Primera División en 1990. Y más tarde, en la temporada 1992-1993, hizo historia en el Taladro, con un equipo que realizó una campaña memorable y culminó con el ansiado ascenso, tras una infartante final y definición por penales frente a Colón de Santa Fe en Córdoba.

Carlos Babignton, mentor de un Banfield inolvidable

El equipo que comandó Babignton realizó una gran campaña en la Primera B Nacional y tras finalizar en el primer puesto junto al Sabalero, se quedó con título y el ascenso en un desempate jugado en el hoy estadio Mario Alberto Kempes: tras empatar 0 a 0 en los 90 minutos, el Taladro estuvo más fino en los penales y gritó campeón.

Los números de este elenco dirigido por el Inglés fueron impactantes: sumó 56 puntos en 42 fechas, producto de 23 victorias, 10 empates y 9 derrotas, y compartió el primer puesto de la tabla general con Colón, siendo el equipo más goleador de la temporada con 77 goles.