La emoción de Luciano Pereyra al cantar en la misa del papa León XIV en Luján

El papa León XIV ofició una multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján, en su última jornada en su visita a Argentina que comenzó el domingo. Luciano Pereyra fue uno de los artistas invitados para animar la previa de la ceremonia religiosa.
Luciano Pereyra contó "Solo le pido a Dios", un clásico de León Gieco, en la previa de la misa que ofició el papa León XIV frente a la Basílica de Luján.
El papa León XIV ofició una multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján, en su última jornada en su visita a Argentina que comenzó el domingo. Luciano Pereyra fue uno de los artistas invitados para animar la previa de la ceremonia religiosa.
El cantante no pudo ocultar las lágrimas y se quebró al interpretar “Solo le pido a Dios”, un clásico de León Gieco, frente a millones de fieles frente a la Basílica de Luján.
“Tuve la posibilidad de cantar esta canción hace 26 años, con este mensaje de paz, amor y unión, hoy en día para todos los argentinos. Cantemos todos juntos esta canción que se llama ‘Solo le pido a Dios’”, dijo Luciano Pereyra entre lágrimas.
Ésta fue la segunda vez que Luciano Pereyra cantó frente a un Papa. La primera fue en el año 2000, cuando se presentó frente a Juan Pablo II en el Jubileo que se celebró en Roma.
El papa León XIV arribó minutos antes de las 10 a la ciudad bonaerense de Luján, para ofrecer una multitudinaria misa sobre la plaza Manuel Belgrano, frente a la histórica Basílica dedicada a Nuestra Señora de Luján.
Llegó a bordo del “papamóvil” a través de la avenida central y ante una multitud apostada desde hace horas a ambos lados del acceso y a lo largo de varias cuadras, en la última actividad oficial que cumplirá en el marco de su visita de cuatro días a la Argentina.