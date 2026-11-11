La emoción de Luciano Pereyra al cantar en la misa del papa León XIV en Luján

El papa León XIV ofició una multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján , en su última jornada en su visita a Argentina que comenzó el domingo. Luciano Pereyra fue uno de los artistas invitados para animar la previa de la ceremonia religiosa.

El cantante no pudo ocultar las lágrimas y se quebró al interpretar “Solo le pido a Dios”, un clásico de León Gieco, frente a millones de fieles frente a la Basílica de Luján.

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“Tuve la posibilidad de cantar esta canción hace 26 años, con este mensaje de paz, amor y unión, hoy en día para todos los argentinos. Cantemos todos juntos esta canción que se llama ‘Solo le pido a Dios’”, dijo Luciano Pereyra entre lágrimas.

Luciano Pereyra canta 'Solo le pido a Dios' en la previa de la llegada del Papa León XIV a Luján. pic.twitter.com/YhZj46EIfo

Ésta fue la segunda vez que Luciano Pereyra cantó frente a un Papa. La primera fue en el año 2000, cuando se presentó frente a Juan Pablo II en el Jubileo que se celebró en Roma.

La llegada del papa León XIV a la Basílica de Luján

El papa León XIV arribó minutos antes de las 10 a la ciudad bonaerense de Luján, para ofrecer una multitudinaria misa sobre la plaza Manuel Belgrano, frente a la histórica Basílica dedicada a Nuestra Señora de Luján.

Llegó a bordo del “papamóvil” a través de la avenida central y ante una multitud apostada desde hace horas a ambos lados del acceso y a lo largo de varias cuadras, en la última actividad oficial que cumplirá en el marco de su visita de cuatro días a la Argentina.