El video de Martín Migueles amenazando a Mauro Icardi: "Te rompo la cara"

Martín Migueles contra Mauro Icardi.

La aparición de Martín Migueles en la casa de Mauro Icardi, durante el viernes pasado, generó un enorme revuelo. Mientras que se reveló un video del encuentro entre el novio de Wanda Nara y el futbolista con varios policías como testigos.

En DDM, en América TV, pusieron al aire el video y en el tramo que se difundió, Martín Migueles le pregunta a Mauro Icardi si haría lo mismo en su lugar, y el delantero responde con tono desafiante.

La discusión entre Martín Migueles y Mauro Icardi El ida y vuelta de Mauro Icardi y Martín Migueles comenzó con el novio de Wanda Nara diciendo: “Vos harías lo mismo, ¿o no?”. “Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego”, le respondió el futbolista.

“Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi, te rompo la boca”, espetó luego Martín Migueles.

Wanda Nara y Martin Migueles, en un video escandaloso. “Pará, pará…”, le dice Mauro Icardi con la intención de frenarlo y el empresario le responde en forma desafiante: “Yo te aviso. De verdad. No tenés para arrancar”. “Esto no es una pelea con vos. No es amenaza”, dice Martín Migueles, mientras Mauro Icardi habla con los policías. “A una mujer le pegás. Con un chabón no te animás”, sentencia el novio de Wanda Nara.

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