Revelan que Elba Marcovecchio armó un escándalo tras denuncia contra Mauro Icardi

Elba Marcovechio, abogada de Mauro Icardi.

Antes de que Mauro Icardi se presentara a declarar por la denuncia que radicó Wanda Nara en su contra por presuntas lesiones en contra de su hija mayor, Francesca, revelaron que Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, armó un escándalo en la comisaria.

"Hay un sumario que fue escrito por un policía de la Comisaría Tigre 4.ª de Benavídez en donde detallan que Elba estuvo bastante alterada, quería que la atendieran ya. Ella se enoja y gritó que los iba a echar a todos", relató Carlos Salerno en Desayuno Americano, en América TV.

El bochorno de Elba Marcovecchio, la abogada de Mauro Icardi Según consta en ese documento, la abogada de Mauro Icardi habría exigido que se la atienda de manera inmediata y al no recibir la respuesta esperada, armó un escándalo en la comisaría en la que se radicó la denuncia.

"A ustedes los voy a hacer perder su trabajo y los voy a denunciar por faltar a los deberes de funcionario público", revelaron los supuestos dichos de Elba Marcovecchio en la dependencia policial.

En este contexto, en la comisaría le habría explicado a Elba Marcovecchio que Mauro Icardi debía presentar un abogado penalista, debido al contenido de la denuncia que se había presentado. "Ahí llamaron a Francisco Oneto, que hizo su trabajo", cerró Carlos Salerno los detalles sobre el altercado que protagonizó la abogada de Mauro Icardi.

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