jueves 12 de noviembre de 2026
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12 de noviembre de 2026
¡Qué bochorno!

Revelan que Elba Marcovecchio armó un escándalo tras denuncia contra Mauro Icardi

Contaron que Elba Marcovecchio protagonizó una polémica situación en un comisaria luego de la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi.

Elba Marcovechio, abogada de Mauro Icardi.&nbsp;

Elba Marcovechio, abogada de Mauro Icardi. 

"Hay un sumario que fue escrito por un policía de la Comisaría Tigre 4.ª de Benavídez en donde detallan que Elba estuvo bastante alterada, quería que la atendieran ya. Ella se enoja y gritó que los iba a echar a todos", relató Carlos Salerno en Desayuno Americano, en América TV.

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Según consta en ese documento, la abogada de Mauro Icardi habría exigido que se la atienda de manera inmediata y al no recibir la respuesta esperada, armó un escándalo en la comisaría en la que se radicó la denuncia.

"A ustedes los voy a hacer perder su trabajo y los voy a denunciar por faltar a los deberes de funcionario público", revelaron los supuestos dichos de Elba Marcovecchio en la dependencia policial.

En este contexto, en la comisaría le habría explicado a Elba Marcovecchio que Mauro Icardi debía presentar un abogado penalista, debido al contenido de la denuncia que se había presentado.

"Ahí llamaron a Francisco Oneto, que hizo su trabajo", cerró Carlos Salerno los detalles sobre el altercado que protagonizó la abogada de Mauro Icardi.

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