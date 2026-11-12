Impactante choque entre un auto y una moto en el centro de Lomas: un herido

Un auto y una moto protagonizaron un impactante choque este jueves en el centro de Lomas de Zamora . El motociclista quedó herido y tuvo que ser hospitalizado .

Todo ocurrió pasadas las 15 en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y Colombres . En la moto circulaba un joven que trabaja como repartidor de aplicaciones , mientras que el automóvil era un Toyota Yaris conducido por un hombre. El motociclista circulaba por Yrigoyen y, al llegar a Colombres, realizó un giro en U para dirigirse hacia Temperley . En ese momento, se produjo el fuerte choque con el auto .

El joven salió despedido de la moto, cayó en el asfalto y sufrió importantes heridas en sus piernas. Enseguida, se organizó un operativo de asistencia en el lugar. Primero llegaron varios efectivos policiales que se ocuparon de hablar con los protagonistas del choque y de ordenar el tránsito, que estuvo cortado varios minutos.

Después llegó el servicio 107 de Emergencias Lomas cuyos profesionales atendieron al motociclista y comprobaron que no tenía heridas de gravedad. De todas formas, lo trasladaron al Hospital Gandulfo para fortalecer la asistencia. La moto quedó casi destruida y el auto con abolladuras en la parte delantera.

Corte de tránsito y momentos de tensión tras el choque en Lomas

El choque entre el auto y la moto en pleno de centro de Lomas generó susto y preocupación en los vecinos que estaban en la zona. Muchas personas se acercaron para preguntar qué había sucedido y temían por la salud del motociclista, a raíz de un charco de sangre que quedó a la vida.

Por suerte, el joven no sufrió heridas de gravedad y tuvo asistencia rápida. "La sacó barata", comentó uno de sus compañeros que trabaja como repartidor. En el lugar también estaba el hermano del motociclista, quien al verlo tendido sobre el asfalto se mostró visiblemente conmocionado por lo ocurrido y de a poco se fue tranquilizando.

El tránsito sobre Yrigoyen con dirección a Temperley estuvo cortado varios minutos y hubo desvíos hacia Colombres. Una vez que se fue la ambulancia, los agentes abrieron el paso y la circulación volvió a la normalidad.