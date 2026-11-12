Nuevo ataque de la jauría de Llavallol: mordieron a una joven que tuvo que ser rescatada por los vecinos

Otra vez una persona atacada por la jauría de Llavallol.

La jauría de perros denunciada por vecinos de Llavallol , Turdera y Temperley volvió a protagonizar un ataque contra una persona . Este miércoles por la noche, una joven fue mordida y tuvo que ser rescatada por vecinos que intervinieron para ayudarla a escapar de los animales.

El nuevo episodio profundizó la preocupación de las familias de la zona, que desde hace meses reclaman medidas para frenar los ataques. “Estamos agotando todas las instancias, pero de Fiscalía desestiman las denuncias y de Zoonosis no dan respuesta”, contó a La Unión Flavia, madre de una chica atacada la semana pasada.

Extrema violencia. El video de un brutal ataque de la jauría contra un gato durante la madrugada

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La testigo explicó que su hija quedó muy afectada por lo ocurrido y que todavía sufre las consecuencias físicas y psicológicas de la agresión sufrida días atrás. “Mi hija quedó mal, está con miedo y grita cuando se acerca un perro, cuando ella ama a los animales. Le duelen mucho las mordidas y no puede ni caminar. Ya no sabemos qué hacer”, relató.

La preocupación también se refleja en un video del ataque anterior contra otra joven en Llavallol. En la grabación se escuchan los pedidos de auxilio de la víctima mientras los perros la atacan, una secuencia que vuelve a exponer el riesgo que denuncian los vecinos.

Los gritos desesperados de la joven atacada la semana pasada por la jauría de Llavallol.



Ayer volvieron a morder a otra chica. pic.twitter.com/v96mm6oZUt — Diario La Unión (@LaUnionDiario) November 12, 2026

Además, este medio accedió a una imagen de cómo quedaron las piernas de la última joven agredida, con las marcas de las mordeduras que sufrió durante el episodio.

Denuncias contra la jauría

Los ataques de la jauría llevan meses generando preocupación en Llavallol, Turdera y Temperley. Los vecinos denunciaron agresiones contra gatos y otras mascotas, además de episodios en los que personas estuvieron en peligro.

En octubre, los damnificados impulsaron una denuncia colectiva ante la UFI 6 de Lomas de Zamora para reunir los distintos episodios y reclamar una intervención. Sin embargo, una presentación individual fue desestimada por la Fiscalía, una decisión que no alcanzó a la denuncia colectiva, que continúa en trámite.

Mientras tanto, las familias reclaman que se identifique a los responsables de los perros y que las autoridades adopten medidas para evitar nuevos ataques. “Ya no sabemos qué hacer”, resumió la madre de la joven herida.