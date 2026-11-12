La noche en que Pedro Troglio eliminó a Boca de la Copa Argentina

En la antesala del esperado choque de este sábado en Mendoza, donde Banfield y Boca se medirán por un lugar en la gran final de la Copa Argentina , el mundo del fútbol vuelve a posar sus ojos sobre la figura de Pedro Troglio.

El actual entrenador del Taladro ya sabe lo que significa dar el golpe ante el Xeneize en este certamen: el 27 de septiembre de 2018, al frente de Gimnasia y Esgrima La Plata , protagonizó una de las noches más vibrantes de su carrera al dejarlo en el camino con un agónico 1 a 0.

Aquel cruce por los octavos de final, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, presentaba un escenario de aparente superioridad para el conjunto de la Ribera. Boca llegaba como el vigente bicampeón del fútbol argentino, dirigido por Guillermo Barros Schelotto y con un plantel repleto de figuras. Enfrente, el equipo de Pedro Troglio apostaba al orden táctico, el despliegue físico y la entrega emocional que suelen distinguir a los conjuntos del técnico oriundo de Luján.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la intensidad y la paridad. Boca sufrió un contratiempo temprano a los 11 minutos del primer tiempo, cuando su goleador, Darío Benedetto, debió dejar la cancha por una lesión muscular. Con el correr de los minutos, el Xeneize intentó imponer condiciones, pero chocó sistemáticamente contra una defensa platense muy firme y un arquero, Alexis Martín Arias, que brindó seguridad en cada intervención.

El momento clave para un triunfo agónico de Pedro Troglio sobre Boca

Cuando el reloj consumía los últimos segundos y los penales parecían inevitables, llegó el golpe de gracia. A los 89 minutos, Gimnasia recuperó en su campo y lanzó una réplica letal por la banda izquierda. Horacio Tijanovich desbordó a pura velocidad y envió un centro rasante al área, donde apareció el delantero venezolano Jan Hurtado para anticipar a Lisandro Magallán y empujar la pelota al fondo de la red ante la salida de Agustín Rossi.

El pitazo final de Pablo Echavarría desató el festejo inolvidable del lobo platense en suelo cordobés. Para Pedro Troglio, aquel triunfo no fue un hecho aislado, sino el impulso anímico de una campaña histórica: en las fases siguientes, Gimnasia eliminó a Central Córdoba y luego dejó afuera por penales al River de Marcelo Gallardo, convirtiéndose en el primer club en sacar a los dos gigantes del fútbol argentino en una misma edición del torneo. Curiosamente, la actuación de Hurtado en esa jornada impresionó tanto a la dirigencia boquense que meses después terminaría comprando su pase.

Los antecedentes de Pedro Troglio enfrentando a Boca

Hoy, ocho años después de aquella gesta en Córdoba, el destino vuelve a cruzar a Pedro Troglio con Boca en una instancia decisiva del torneo más federal del país. Con el buzo de entrenador de Banfield y el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza como escenario este sábado, el entrenador buscará repetir la fórmula de la mística y el trabajo colectivo para escribir otro capítulo dorado en la Copa Argentina. Mientras tanto, el antecedente ilusiona a todo el pueblo banfileño con dar el golpe.

En total, Pedro Troglio dirigió a sus equipos en 20 enfrentamientos oficiales contra Boca: consiguió cinco victorias, empató cuatro veces y sufrió 11 derrotas. El triunfo más recordado llegó en septiembre de 2018, cuando Gimnasia derrotó 1-0 al Xeneize por los octavos de final de la Copa Argentina y lo eliminó del certamen. Un mes después, el Lobo volvió a imponerse, esta vez por 2-1 en la Superliga, y completó una seguidilla de cuatro partidos sin perder ante el conjunto azul y oro.