Mauro Icardi le preparó una velada especial a la China Suárez , en medio de los interminables conflictos judiciales y mediáticos con Wanda Nara. Como era de prever, la pareja compartió las postales de esa noche especial a través de las redes sociales.

La actriz compartió a través de sus historias de Instagram distintas fotos de la noche que disfrutó junto al futbolista y su amiga, la diseñadora Natalia Antolin. La China Suárez mostró a Mauro Icard i avivando las llamas de un fogón que preparó en el jardín para disfrutar de la noche al aire libre.

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En otra de las publicaciones, Natalia Antolin posó junto a uno de sus perros, iluminada por guirnaldas de luces en medio de un bonito jardín de la casa que comparten la actriz y el futbolista.

Además, la China Suárez compartió una postal en la que aparece sentada de espaldas sobre una alfombra, mientras los perros de su amiga observan el fogón. También se los puede ver abrazados.

La China Suárez y Mauro Icardi, juntos a la par

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a mostrarse juntos en las redes sociales mientras continúa el interminable conflicto mediático y judicial con Wanda Nara.

Precisamente, la actriz presentó una denuncia y un pedido de perimetral contra la conductora luego de la filtración de los escandalosos videos en Nordelta. También circuló otro video de ese mismo día, con Martín Migueles, el novio de Wanda Nara, amenazando a Mauro Icardi.