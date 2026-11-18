Mauro Icardi y la China Suárez siguen en el centro de la escena, luego del nuevo escándalo protagonizado con Wanda Nara . En medio de este revuelo mediático, Yanina Latorre aportó picantes detalles sobre la intimidad y la dinámica de la pareja.

En Sálvese quien pueda, en América TV , la conductora analizó los últimos movimientos de la China Suárez en las redes sociales y dejo a entrever que habría tenido cambios en su personalidad desde que comenzó su romance con Mauro Icardi.

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"La China no era así, con todas las cosas que te pueden gustar o no, para mí entró en ese mundo. Porque últimamente está cada vez más expuesta. La China se icardizó", opinó Yanina Latorre.

Durante el intercambio, Martín Salwe también dio su mirada sobre la dinámica de la pareja: "Mauro juega solo a todo esto, porque él no tiene ni amigos ni familia", opinó el panelista. "No se lo ve nunca con gente alrededor", agregó.

Luego, Yanina Latorre siguió su análisis y comparó la relación actual de Mauro Icardi con la China Suárez con la que había mantenido anteriormente con Wanda Nara.

"Por eso la tiene la China tan metida adentro. Con Wanda en su momento había hecho el mismo tipo de vínculo. Tóxicos, que se revisan los teléfonos. Se aíslan del mundo", sostuvo la conductora, al describir lo que considera una característica que se habría repetido en sus dos relaciones.

Yanina Latorre hizo referencia a los posteos que la China Suárez publicó durante el último fin de semana, en medio del nuevo enfrentamiento mediático con Wanda Nara.

"A mí me contaron también que los posteos del fin de semana de la China los escribió Mauro. Y los subió sin que la China supiera", aseguró Yanina Latorre echando más leña al fuego. Ante esa afirmación, Martín Salwe recordó: "Wanda dijo eso". "Porque a ella le debe haber padecido lo mismo", respondió la conductora.