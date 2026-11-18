Circuló con fuerza en las redes sociales una fake news sobre la muerte de Flor Peña , que se convirtió rápidamete en tendencia en X con la frase #murioflorpeña. Esta falsa noticia generó confusión entre los fans de la actriz.

En medio de esta revolución generada en las redes sociales, el usuario llamado @ibosttero posteó una captura de Wikipedia donde se hablaba en pasado en torno a la carrera de Flor Peña.

El mismo usuario siguió posteando al respecto, tirando información sin sentido, con bromas fuera de lugar en relación a la falsa información brindada en X.

Este tipo de acciones en las redes sociales, donde suele emitirse información que no está chequeada o verificada, ocurrió en varias ocasiones con personajes del medio artístico y de otros ámbitos, teniendo que ser los propios protagonistas los encargados de emitir comunicados negando los posteos emitidos desde cuentas donde no se puede identificar a quienes envían los mensajes.

La fake news de Flor Peña sobre el papá de Lionel Messi

Flor Peña había quedado en el centro de la polémica luego de anunciar al aire, en el canal de streaming Luzu TV, la supuesta muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi.

Esto ocurrió el 18 de junio de este año, en medio del Mundial 2026, mientras Jorge Messi estaba con graves problemas de salud. Finalmente, falleció el 8 de agosto. Flor Peña fue desvinculada de inmediato de Luzu TV, por parte de Nico Occhiato, y luego se generó una nueva polémica por este despido.