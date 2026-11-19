Hace unos días salió a la luz un video donde se muestra como Martín Migueles , el novio de Wanda Nara, amenazando a Mauro Icardi frente a policías que habían llegado al lugar en medio de un escándalo familiar con la hija mayor del futbolista.

En medio de este revuelo mediático, Gustavo Méndez compartió en el programa de Moria Casán los puntos más relevantes de la declaración de Agustín Yesul, el policía que intervino en el conflicto que derivó en una denuncia por amenazas.

Es un escándalo. El video de Migueles amenazando a Icardi: "Te rompo la cara"

Según el periodista de El Trece, en el expediente, el policía detalla: "Mientras Icardi hablaba conmigo, Migueles se acercó y comenzó a increparlo. Hubo amenazas explícitas que coinciden con las que denunció el futbolista".

"Mientras Icardi hablaba conmigo, Migueles se acercó y comenzó a increparlo. Hubo amenazas explícitas", agregó el uniformado según compartió al aire Gustavo Méndez.

Según las palabras del policía, Martín Migueles "estaba visiblemente ofuscado e invitaba reiteradamente a pelear a Icardi”. Por este motivo, "los policías tuvieron que intervenir para calmar la situación".

Mientras que cuando se le preguntó qué actitud había adoptado Mauro Icardi en ese momento, el policía indicó que no hubo provocación alguna sino que "lo ignoraba completamente porque estaba hablando conmigo".

Hacia el final, el uniformado confirmó datos más esclarecedores: "las amenazas fueron claras y las personas que estaban cerca pudieron escucharlas, especialmente el personal policial".

Este testimonio podría complicar seriamente a la actual pareja de Wanda Nara ya que ahora deberá buscar los elementos necesarios para defenderse de la denuncia que radicó Mauro Icardi en su contra.

Martin Migueles, con Wanda Nara.

La discusión entre Martín Migueles y Mauro Icardi

El ida y vuelta de Mauro Icardi y Martín Migueles comenzó con el novio de Wanda Nara diciendo: “Vos harías lo mismo, ¿o no?”. “Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego”, le respondió el futbolista.

“Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi, te rompo la boca”, espetó luego Martín Migueles.