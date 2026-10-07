miércoles 07 de octubre de 2026
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7 de octubre de 2026
Admiración.

Nicolás Tagliafico: "Messi te hace superar todo el tiempo dentro y fuera de la cancha"

El ex Banfield Nicolás Tagliafico no escatimó en elogios para Lionel Messi, quien "nunca bajó los brazos", y adelantó que "por ahora" él sigue en la Selección.

Nicolás Tagliafico sobre la despedida de Lionel Messi: Tomó la decisión y hay que acompañarlo.

Nicolás Tagliafico sobre la despedida de Lionel Messi: "Tomó la decisión y hay que acompañarlo".

Tagliafico señaló en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas qué representó para él haber compartido tanto tiempo con el futbolista rosarino: “Ocho años es muchísimo y siento que va a ser inolvidable porque él te hace superar todo el tiempo dentro y fuera de la cancha”.

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Con respecto al retiro de Messi con la “Albiceleste”, el ex Banfield expresó: “Sentimos que tomó su decisión y es buenísimo que lo haya disfrutado. Él lo dijo bien. El día que lo pasó increíble fue después de salir campeones”.

A su vez, explicó: “Hoy es un poquito diferente, pero estoy contento. Al final es un momento raro, no queríamos que se vaya, pero tomó la decisión y hay que acompañarlo. Leo estaba feliz porque se va con una buena imagen, pero un poco triste porque ama el fútbol y no quiere retirarse nunca de la Selección”.

"Messi nunca bajó los brazos"

Por otra parte, se rindió ante la resiliencia de Messi para dar vuelta su historia con la Selección: “Nunca bajó los brazos y eso es un claro ejemplo para la vida en general de que si seguís intentando, las cosas pasan. En la Selección siempre tuvo piedras en el camino, pero no se rindió y eso dio sus frutos”.

Lionel Messi y Nicolás Tagliafico, emocionados en la despedida.

Lionel Messi y Nicolás Tagliafico, emocionados en la despedida.

“Ojalá que este recambio y el ambiente positivo que trajo la Selección sirva para los chicos nuevos, para dejarla en lo más alto”, señaló Tagliafico al referirse a lo que se viene en el futuro para la Selección.

Por último, dio detalles sobre su situación: “Por ahora sigo. Siempre que vengo a la Selección saco un plus, pero entiendo que son momentos y, en algún momento, tendré que despedirme también”.

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