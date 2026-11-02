lunes 02 de noviembre de 2026
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2 de noviembre de 2026
Por segunda vez.

El Rotary Club Lomas Este entregó juguetes confeccionados por personas privadas de la libertad

La acción social que impulsan desde el Rotary Club Lomas Este apunta a llevar alegría a los jardines de infantes de la zona.

Es la segunda vez que desde el Rotary Lomas Este impulsan las donaciones de juguetes.

Es la segunda vez que desde el Rotary Lomas Este impulsan las donaciones de juguetes.

Por segunda vez, el Rotary Club Lomas Este impulsó una acción social que apunta a incentivar a las personas privadas de su libertad y a llevar alegría a los jardines de infantes de la zona. En el penal de Merlo se construyeron juguetes que fueron donados a los niños en sus establecimientos educativos.

La entrega de los juguetes que se confeccionaron en el Penal N°60 de Merlo ya fueron entregados por los socios del Rotary en los Jardines de Infantes 970 y 932 de Lomas de Zamora. "Compartimos junto a los chicos un momento lleno de alegría al ver las donaciones que les entregamos", comentaron los miembros que participaron de la jornada solidaria.

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Sobre la confección de cada juguete, informaron que se realizan en el marco de los talleres que se dictan dentro del penal donde las personas privadas de su libertad participan de programas de inserción laboral. Para ellos es una oportunidad para aprender un oficio y además para desarrollar una acción social.

Un proyecto del Rotary Lomas Este que favorece a varias áreas

Siempre enfocados en llevar ayuda a la comunidad es que el Rotary Lomas Este trabaja constantemente en crear diferentes alternativas que sean beneficiosas para toda la sociedad.

Dentro de los beneficios de la construcción de juguetes, es una excelente oportunidad para bajar la reincidencia en los presos que se logra principalmente mediante la implementación de programas enfocados en el trabajo, la educación, el deporte y el acompañamiento post-penitenciario.

Las personas privadas de la libertad que participan de estos talleres no sólo aprenden un oficio, también se enfocan en su reincidencia realizando un trabajo 100% solidario. "Hay un grupo que trabaja en esta acción social que ha logrado la baja de la reincidencia", detallaron desde el Rotary que aseguraron que se seguirá activando este proyecto que beneficia tanto a los jardines de Lomas como a los residentes en el penal de Merlo.

Mirá el video de la entrega de juguetes

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