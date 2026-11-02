Talleres de Escalada visita a Comunicaciones con la mira puesta en el Reducido

Talleres de Escalada visita a Comunicaciones.

El campeonato de la Primera B llega a su fin este lunes y Talleres de Escalada cerrará la fase regular visitando a Comunicaciones desde las 15 en el estadio Alfredo Ramos. El encuentro correspondiente a la fecha número 42 contará con el arbitraje de Maximiliano López Monti y será transmisión de LPF Play.

El conjunto dirigido por Juan Carlos Kopriva llega a este último compromiso con la tranquilidad de haber realizado una campaña sumamente sólida. Ubicado en la parte alta de la tabla con 71 puntos, el "Tallarín" ya aseguró su boleto al Torneo Reducido por el segundo ascenso.

El objetivo principal de la tarde será abrochar un resultado positivo que le permita finalizar en la tercera posición general, lo que le otorgaría la ventaja de localía en los cruces eliminatorios.

Comunicaciones aspira a ingresar al Reducido Por el lado del local, la urgencia es total. Comunicaciones marcha en el décimo puesto con 57 unidades y se juega su última carta para ingresar al Reducido. Al "Cartero" solo le sirve ganar en su estadio ante su gente y esperar que se den otros resultados en una tarde donde la calculadora será la gran protagonista en los diferentes estadios de la categoría.

Comunicaciones debe ganar y esperar que Laferrere empate o pierda. También podría clasificarse con un empate si el Verde pierde. En ese caso, ambos sumarían los mismos puntos, pero Comunicaciones tiene mejor diferencia de gol. Por lo tanto, el local saldrá con todo por una victoria que lo ubique dentro del Reducido, aunque aguardará lo que ocurra con el partido de Laferrere ante Defensores Unidos de Zárate. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Talleres (@clubtalleres) Probables formaciones Comunicaciones: Ezequiel Bacher; Gonzalo Jaque, Facundo Fabello, Francisco Mattia, Renzo Compagnucci; Cristian Vázquez, Conrado Puigdellivol, Joaquín Ibáñez; Felipe Di Lena; Valentín Quevedo y Jeremías Heidenreich. DT: Agustín Castiglione. Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Lautaro Johnson o Santino Maldonado, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Milton Cantero o Axel Arce, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaías Ciavarelli; Federico Martínez y Matías Samaniego o Leonel Barrios. DT: Juan Carlos Kopriva. Hora: 15.00 Estadio: Alfredo Ramos. Árbitro: Maximiliano López Monti. TV: LPF Play.

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