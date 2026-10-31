Robó en la sede de una obra social y lo arrestaron en Ingeniero Budge

Un hombre de 45 años fue detenido en la localidad de Ingeniero Budge , acusado de cometer un robo en la sede de una obra social en la zona oeste del Conurbano bonaerense.

El hecho ocurrió el lunes 26 de octubre en las instalaciones de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de General Rodríguez . Un grupo de delincuentes forzó el portón de entrada, cortó la luz y se robó una importante suma de dinero y monitores.

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El corte del suministro eléctrico tenía como objetivo no ser detectados por los sistemas de seguridad. Antes de irse, provocaron algunos daños en el lugar y escaparon en un Fiat Siena blanco.

Tras la denuncia, la Policía de General Rodríguez analizó las cámaras de seguridad de la zona y tomó testimonios. De esa manera pudieron saber el modelo del auto y lo rastrearon desde el Centro de Monitoreo local, hasta que identificaron la patente.

El sistema informático mostraba que el titular del auto no era de General Rodríguez, sino de Lomas de Zamora, más precisamente de Ingeniero Budge. Con esa información, una comitiva de la Comisaría 1ª de General Rodríguez viajó hasta la mencionada localidad para encontrar al sospechoso.

El auto incautado por la Policía en Ingeniero Budge.

Los agentes montaron una vigilancia encubierta sobre la calle Ricardo Palma al 2600, a una cuadra del Camino de la Ribera. Allí vieron salir de una casa al sospechoso, de 45 años, quien se subió al Fiat Siena investigado. Tras un seguimiento discreto por la zona, lo interceptaron y lo arrestaron.

El hombre detenido fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. El caso fue caratulado como “robo agravado por ser en poblado y en banda”.