Rodrigo Martín , el fundador y líder de Juana La Loca , presentará en sociedad "Tramas", su primer libro, el viernes en el Museo Americanista de Lomas de Zamora. La publicación fue lanzada por Serial Editorial y autor le está dando los toques finales a una segunda edición

El músico y escritor incluyó en su debut en el mundo editorial relatos, crónicas existencialistas, cuentos cortos y poesía en prosa con un fuerte ingrediente filosófico.

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“El libro fue inaugurar una faceta mía ante el público. Cuando lancé el libro tuve una sensación muy análoga que cuando publiqué mi primer disco con Juana La Loca”, le cuenta Rodrigo Martín a La Unión.

Para el autor, lo plasmado en su primer libro fue una profundización de lo expresado en las letras de sus canciones. “En una canción tenés que adaptar los pensamientos a una duración, a una rima y a una métrica. En el libro pude ir más allá de los límites de la canción”, explica.

El prólogo del libro, escrito por el escritor y licenciado en filosofía Darío Sztajnszrajber destaca la intención del autor de no ofrecer respuestas, sino provocar nuevas preguntas que desestabilicen y perturben a los lectores.

Rodrigo Martin presenta su libro.

Rodrigo Martín muestra una nueva faceta

Rodrigo Martín es músico, escritor y también pintor, una faceta aún no mostrada en público, y encuentra un denominador común en todas estas expresiones artísticas.

“Lo que quiero lograr es conmover al público, lograr despertar sensaciones. Ese es mi objetivo, más allá del formato”, explica el artista oriundo de Turdera.

“Tramas” fue presentado en diversos espacios del país, como la Biblioteca Popular La Gutiérrez de Lomas de Zamora, y el autor está por lanzar una segunda edición, que contará con material extra.

Mientras tanto, prepara una nueva entrega, con un estilo similar a “Tramas”, y también está escribiendo su primera novela. “Tanto el nuevo libro como la novela se podrán llamar ‘La Fase Oculta’. Se refiere a la época victoriana donde había fases ocultas que comenzaron a salir”, asegura el autor.

La presentación será un “evento integral”, con literatura, música y cine. Se sumarán Diego Perri y Demián Rugna para interactuar con el autor, el piano de Aldana Isjaqui y la proyección de los cortos de Brenda Wagner, inspirados en el libro.