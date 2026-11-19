El Senado aprobó por unanimidad la nueva ley de discapacidad

El Senado convirtió esta noche por unanimidad ley el proyecto de Discapacidad, que replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la ley que vence en diciembre, y que habían sido rechazados el año pasado por el Gobierno nacional.

A un año de haber rechazado la ley de emergencia en Discapacidad, el oficialismo accedió a mantener los beneficios de la ley de emergencia que había vetado el año pasado, y luego del respaldo del papa Leon XIV a los reclamos de los colectivos de discapacidad.

La iniciativa fue aprobado por los 71 legisladores que estaban presentes.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, señaló que esta ley “es un acuerdo social y un acuerdo político” y agregó que las prestaciones “son mas adecuadas que se habían votado en las emergencias y en los parches”.

Reconoció las situaciones difíciles atravesadas durante estos dos años, “las falencias de auditorías y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas”, y precisó que la nueva ley “reconoce esa realidad y establece un marco de mayor certeza”.

“Estamos planteando salir de una emergencia, para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias que estuvieron en una situación de disputa” detalló.

Agregó que la diferencia con la emergencia se está “votando una ley donde se establece de donde saldrán los fondos” solventar estas prestaciones.

"El pueblo salió a la calle"

La senadora peronista catamarqueña, Lucía Corpacci, dijo que al presidente Javier Milei “no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado” y dijo que esta ley sale “porque los colectivos de discapacidad salieron a la calle”.

“Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle. Tiene cosas por mejorar pero por lo menos mantiene los derechos. Pero si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena”, planteó. Y agregó: “Por lo menos le vamos a poder garantizar a los discapacitados que la ley de emergencia no se cae y no están desprotegidos del todo, aunque ya están desprotegidos”.