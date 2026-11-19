Luego la compleja operación a la que fue sometido este miércoles, Mariano Chihade, el fundador de Mandarina Contenidos y esposo de la conductora Mariana Fabbiani, sigue evolucionando favorablemente. Confirmaron que el productor pasó bien la noche acompañado por su familia.

El marido de Mariana Fabbiani se encuentra internado en la clínica Fleni de Belgrano desde el martes luego de realizarse una serie de estudios, en donde le detectaron una imagen nodular en el cerebro.

Este miércoles la clínica difundió un parte médico en donde informó que la cirugía realizada al empresario y productor “se desarrolló sin complicaciones” y que ya se encontraba en etapa de “recuperación”.

El apoyo para el marido de Mariana Fabbiani

En El diario de Mariana, ciclo que pertenece a la productora de Chihade y que es conducido por Mariana Fabbiani, se ratificó la información sobre la operación.

“En la familia de Mandarina, y cuando digo familia lo quiero remarcar porque en Mandarina somos una familia, no estamos pasando un buen momento por el estado de salud de Mariano Chihade, el esposo de Mariana, el dueño de Mandarina, el creador y hacedor de todos los programas de la productora”, comenzó el periodista Martín Candalaft, quien quedó a cargo del ciclo.

“Por supuesto, que esto nos tiene a todos muy mal y muy compungidos, pero, por suerte, (...) la operación fue exitosa. Salió todo bien y eso nos trae un poquito de alivio en este momento tan angustiante que nos ha tocado vivir”, explicó el experto en policiales mientras aclaraba el motivo por el cual la conductora del programa se iba a ausentar esta semana: “Por eso Mariana no está acá, no estuvo en toda la semana porque, por supuesto, está haciendo lo que tiene que hacer que es acompañar a Mariano”, reafirmó.