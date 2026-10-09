Es cantante, vive en Burzaco y eligió Turdera para grabar uno de sus clips

Fiorella Amato, la cantante que vive en Burzaco asegura que apunta a crecer en su carrera junto a las personas que la rodean.

Desde muy chica, Fiorella Amato (32) de Burzaco supo que quería dedicarse de lleno al mundo de la música y se preparó para ello. Hoy, tiene su público que la sigue y apuesta a crecer en la carrera porque es dueña de una voz única. Recientemente, eligió un espacio de Turdera que la inspiró para grabar su último clip.

Con apenas 13 años ya sabía que quería dedicarse a la música: "Al principio fue algo muy lúdico, casi como un juego con mi mamá, que siempre estuvo a mi lado acompañándome y dándome las herramientas que tenía en ese momento", recordó.

Después, estudió en la Escuela Municipal de Lanús , y "ahí comencé formalmente mi camino como cantante", detalló la artista que además con el tiempo descubrió que realmente podía dedicarse a su gran pasión, pero siempre tuvo en claro que tenía que prepararse para poder desarrollar su carrera musical.

Mientras se metía de lleno en la música, surgió la posibilidad de dictar clases y también fue algo que la apasionó desde un principio. "Algunas personas conocidas empezaron a pedirme que les enseñara a cantar y me di cuenta que disfrutaba muchísimo de eso también. Para mi poder transmitir lo que iba aprendiendo y ayudar a otras personas a encontrar sus propias herramientas musicales, era lo que más me conquistó porque enseguida sentí que había encontrado una veta que me gustaba al igual que cantar".

La faceta de docente de la cantante de Burzaco

Cuando Fiorella entendió que ese era el camino por el que quería transitar su carrera, no lo dudó y se metió de lleno en su pasión. "Pienso que de alguna manera, todo lo que me pasó fue el puntapié para decir: 'quiero estudiar esto, dedicarme y poder ayudar a otras personas como alguna vez lo hicieron conmigo'”, confirmó.

La pasión por el mundo de la música siguió creciendo, pero ella nunca dejó de estudiar para que a la hora de pararse arriba del escenario sea de manera totalmente profesional. "Sigo capacitándome constantemente para no quedarme en una forma de enseñanza antigua, mantenerme actualizada y poder ofrecerles a mis alumnos, siempre nuevas herramientas", afirmó convencida que con profesionalismo siempre hay crecimiento.

Sobre su faceta como formadora de otros cantantes, recalcó: "Por suerte, cada vez tengo más alumnos y eso también me permite seguir haciendo crecer mi espacio y este proyecto que tanto quiero".

Turdera la inspiró a hacer un nuevo clip

Como todo artista, Fiorella cuenta con una sensibilidad e intuición muy marcada lo que la llevó a conocer uno de los lugares más emblemáticos de Turdera que la conquistó tanto que hasta la inspiró para hacer un tema musical muy especial.

"Llegué al espacio gastronómico y de arte, Casa Negra porque fui una vez con mi pareja a conocer el lugar y a merendar", comenzó contando sobre lo que luego se convirtió en el escenario ideal para grabar el clip de la canción "Salgamos al sol".

Ese día, el dueño de Casanegra le mostró a Fiorella una bitácora: "Recuerdo que la idea de escribir en un papel un deseo y dejarlo en esa bitácora me transmitió inmediatamente algo muy familiar, y todo lo que tiene que ver con lo familiar me encanta. En ese momento pensé: 'Che, quiero hacer algo en este lugar'”.

A partir de ese pensamiento surgió la posibilidad de hacer el clip y lo logró: "En ese lugar me sentí siempre muy cómoda, como en casa y para mí es muy importante estar rodeada de personas y espacios que te hagan crecer, y Casa Negra tiene todos los puntos a favor en ese sentido. De hecho, cada vez que me cruzo con alguien que todavía no conoce el lugar, lo invito a que vaya porque realmente me parece un espacio hermoso", aseguró.

Gracias a toda esa experiencia, Fiorella confesó que terminó de darle forma a una canción que ya tenía en mente pensando en que encajara con Casa Negra. "Lo que me pasó es que no fue que encontré un espacio que simplemente acompañara a mi canción, por el contrario, la canción terminó de tomar forma pensando en ese lugar que me inspiró", contó.

Esa visita a ese espacio en particular la incentivó tanto que disfrutó del proceso y entendió lo determinante que fue el lugar a la hora de terminar de producir y darle identidad al tema y al videoclip.

Una carrera en ascenso

Fiorella es oriunda de Lanús, pero hace un tiempo vive en Burzaco desde donde produce su música y se encarga de gestionar sus propios proyectos. Desde que arrancó su carrera fue creciendo y hasta tiene a su propio público que la sigue siempre. "La música me ha llevado a lugares impensados. Hace algunos años tuve la posibilidad de llenar un Teatro Maipú, en Banfield, y a partir de esas experiencias empecé también a entender mucho más cómo funcionan las producciones", señaló.

Gracias a ser tan responsable con el tema del aprendizaje, eso además le permitió, acompañar y asistir a sus alumnos en sus propios proyectos que es algo que también disfruta mucho. "Descubrí una veta que me encanta, que es justamente ese acompañamiento, poder ayudar a otras personas a vivir algunas de las experiencias que yo fui construyendo a lo largo de estos años de carrera".

Con perseverancia y mucho trabajo apunta a llegar lejos en el mundo de la música que la apasiona.

Entre los lugares donde se presentó, recordó que tuvo la oportunidad de presentarse en el Teatro Cultural de Lanús, con más de 200 personas, y en Dandelion Lomas, donde en su última fecha metió a más de 100 almas que disfrutaron de su voz.

Sobre el mundo de la música se sinceró y contó que a veces no es un contexto sencillo: "Hay que aprender a surfear la ola, adaptarse y seguir apostando, incluso cuando las condiciones no son las ideales".

Lo que se viene

"De cara al futuro, espero principalmente seguir trabajando con la gente que quiero y poder generar oportunidades para quienes me acompañan", auguró y se refirió sobre convertirse en una artista más popular: "Para mí, 'pegarla' con la música no significa solamente crecer como artista, sino también poder darle trabajo a las personas que tengo cerca, generar proyectos y abrir puertas para otros en un contexto donde sabemos que el trabajo muchas veces escasea".

Lo que más desea Fiorella es hacer lo que ama. "Espero que la gente siga apostando por la música independiente, que siga teniendo ganas de venir a los shows y que el boca en boca permita que mi público continúe creciendo", pidió.

Sostener un proyecto independiente es costoso y requiere de muchísimo trabajo y eso lo tiene más que claro, pero también la artista cree profundamente en seguir apostando por su sueño y en ser cada vez más conocida y en poder tocar en lugares con mayor convocatoria y reconocimiento.

"Al final, creo que eso es lo que buscamos todos los que hacemos música: seguir creciendo sin perder la esencia, rodeados de la gente que queremos y haciendo cada vez más grande aquello que amamos", concluyó convencida que está en el camino correcto y con seguridad y trabajo se llega a todos lados.